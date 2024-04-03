0403花蓮大地震 累計通報933大小災情 釀4死57傷
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台灣東部海域3日上午發生芮氏規模7.2地震，中央災害應變中心隨即成立一級開設。截至中午為止，地震災害造成全台通報933件大小災情，共計4死57傷，其中以鄰近震央的花蓮縣最為嚴重。
在地震發生後，中央災害應變中心隨即成立一級開設，由相關部會即時掌握災情狀況，實施相關應變處置作為，並由內政部長林右昌擔任指揮官，總統蔡英文及行政院長陳健仁均至應變中心督導指揮救災工作。
據統計，截至中午為止，花蓮縣、桃園市、宜蘭縣、新北市目前仍是一級災害應變中心開設，基隆市為二級、其餘新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、新竹市、台中市、嘉義市、臺南市等10縣市為三級應變中心。
停班課情況，據人事行政總處統計至中午，花蓮縣今日停班停課；其餘照常上班上課；宜蘭縣慈心華德福教育實驗高級中等學校及國民中小學、南澳鄉武塔國民小學、金岳國民小學、金洋國民小學、南澳國民小學、碧候國民小學、澳花國民小學、蘇澳鎮蓬萊國民小學今天停止上班、停止上課；桃園市復興區立幼兒園本園及三民分班今天停止上班、停止上課。
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