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搭車旅客注意了 受花蓮地震影響高鐵宣布採降級運轉

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布，受今日花蓮地震影響，採降級運轉。記者楊文琪/攝影
台灣高鐵公司宣布，受今日花蓮地震影響，採降級運轉。記者楊文琪/攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣高鐵公司（2633）表示，受今日花蓮地震影響，採降級運轉，並宣布自11：00至13：00間，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出一班全車自由座列車(第六節商務車廂除外)以疏運旅客，上述時段(以端點站發車時間為準)原時刻表各車次取消。

此次地震高鐵受影響路段超過275公里，且部分路段測得三級地震告警，依台灣高鐵地震應變標準作業程序，維修人員需配合隨乘巡檢及軌道之動搖測試，且列車通過受影響區域須先以注意進行方式(時速45公里以下)運轉，後續再分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里之順序，漸進提升運轉速度，目前巡檢作業仍在持續進行中，敬請旅客耐心等候。

此事件致部分列車取消，台灣高鐵公司除加開全車自由座列車因應外，也同步於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時在車站提供飲用水及麵包供旅客取用，後續最新營運訊息，將儘速對外公布。

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