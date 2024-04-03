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地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

陳揆提醒民眾多加注意安全 要求各部會通報機制需通暢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮大地震！行政院長陳建仁3日一早更改既定行程，陪同總統視察「花蓮地震中央災害應變中心」，他除了呼籲民眾要持續提高警覺外，提醒各單位要設立完整通報機制提供民眾通報。

陳建仁表示，3日上午在花蓮近海發生了規模7.2的地震，內政部就即刻成立中央災害應變中心，目前仍存在民政狀況，所以務必要提高警覺，並把後續相關的災情匯報能夠做得更完整，需要緊急搶救的地方，務必要在各種狀況了解以後即刻地展開相關的搜救工作。

陳建仁說，目前已經看到花蓮地區傳出房屋傾斜，還有蘇花公路多部車輛遭受落石砸中，而且在台北地區捷運停駛、高鐵停駛等災情傳出，相關的部會一定要掌握救援的時間，積極進行人命搜救的工作，對於受傷的民眾給予最好的照顧，且做好緊急安置措施。

除此之外，陳建仁說，更重要的是落實事故災情查報機制，確實掌握所有災情的最新狀況，因為接下來會適逢清明年假的時間，目前東部地區的鐵路軌道，還有公路運輸都受到影響，預期會影響到未來交通運輸的狀況，所以後續的救援工作，交通部要從運輸交通上努力，保持交通動線通暢，也能使救災工作順暢。

陳建仁也特別提醒，各機關也需要設立完整通報機制，讓民眾可以通報，並提供相關協助，這次地震後，全台各地都還是有餘震機率，也請應變中心需要加強應變工作，在這段時間保持警覺，掌握最新資料。

他也提醒民眾必須務必注意自身的安全 特別是在災害比較嚴重的地區，行車方面或者居住方面也要注意到自家的安全，中央及地方都會密切合作，把防災工作做好。

地震 蘇花公路 陳建仁

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