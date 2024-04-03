地震後1、2樓房屋更要檢查！專家：小心軟腳效應

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台灣3日早上7點58分發生強烈大地震，民眾除了確保自身安全外，災後房屋狀況也要注意。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，地震後千萬別輕忽地震對建物造成的損傷，可依循掌握以下三步驟替自家住家結構進行簡易健檢，尤其是1樓、2樓低樓層更應該檢查，避免發生軟腳效應。

一、觀察整棟大樓外觀

為了避免因為地震造成房屋倒塌，必須確保房屋的結構安全，房屋結構整棟皆是命運共同體，因此判斷結構是否安全，不能只看自家樓層，必須同時留意整棟大樓四周的外牆。亦可詢問左鄰右舍是否也有損害，再共同查看整棟大樓是否有異常歪斜、沉陷狀況，並檢查門窗是否有擠壓變形，牆壁、柱、梁、樓板等有無裂損。

二、大樓柱子是否有嚴重裂縫、混凝土剝落、或鋼筋外露等現象。

地震來時，常造成建物受損倒塌的往往是整棟大樓的一、二樓，故可從一樓開始檢查，觀察公共空間的大梁大柱是否有45度斜裂縫、鋼筋外露或是水泥剝落的狀況，只要結構沒有被裝潢遮蔽的地方，例如公設大廳、樓梯間、地下室、垃圾分類室、或是地下停車場都應該要檢查看一遍。如果出現異狀就應通知管委會找尋結構相關技師做進一步的檢查。

另外，需特別注意1樓若為挑高大廳，或被改建為超商、大型賣場、餐廳等建物，更要特別留意，避免發生「軟腳效應」。戴雲發強調，不是自己家裡沒問題、大樓就百分之百安全，低樓層的1~2樓，更是地震後最應該檢查的地方。

三、住家大梁、大柱或是剪力牆有無斜45度角的裂縫。

地震發生時，房屋會因此產生震動週期，若結構不夠穩固，則可能在重要的結構體上產生斜的裂縫。戴雲發表示，並非所有牆面上的裂縫都需要擔心，主要要查看撐起房屋結構的梁柱是否有受地震影響，或是看牆面大於25公分厚的剪力牆是否有出現斜45度角的裂縫。

若有的話，代表結構已受到地震影響，未來若遇到強度更大的地震，其裂縫將更加擴大，甚至可能造成梁柱斷裂，建議應請專業的結構相關技師進一步勘驗，並給予專業建議。

整體來說，為預防及降低地震帶來的危害，戴雲發建議，如民眾發現家中大梁、大柱或是大於25cm的剪力牆面已出現新增較為明顯的45度裂縫，務必請結構技師到府進行檢測建築是否有安全疑慮，如些微受損仍堪住，可透過補強延續建築壽命；如建築已嚴重受損，可往都更合建拆除重建，尤其全台老舊建築物數量比例高，地震又是不可不免的宿命，切勿拿生命安全來測試建築結構安全。

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