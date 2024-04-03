永續行動向下扎根 富華創新帶親子春遊插秧體驗農家樂

企業ESG行動持續創新，並向下扎根與拓展，選在兒童節前夕，富華創新(3056)特別舉辦「村邊綠秧秧、親子樂春遊」活動，帶著大人小孩一起挽袖插秧，體驗農家樂趣，走向戶外之餘，也傳達永續環境、幸福共好理念。

現代化的社會腳步快速，也因父母工作忙碌，難得有機會帶孩子到鄉間、田邊走走看看，更別說是體驗插秧。

富華創新選在春季，前往台中清水的有機米農場，舉辦親子插秧活動，每一株秧苗都是希望的象徵，也藉由活動讓親子了解有機農業與食農的相關知識，除了插秧外，還能體驗稻穀碾米、篩選、包裝等過程，深刻了解每一頓飯食都是來自土地的祝福，並感恩、珍惜農家辛勤耕作的純樸善意。

富華創新友善土地、落實ESG永續作為，獲得社區住戶高度認同，參與親子插秧的大人小孩都玩得很開心，近距離感受土地，體驗四季更迭、春耕秋收的節氣變化，還有農家頂著烈日耕耘的辛苦，孩子童言童語地說著，種稻米實在太累了，「以後都不能浪費食物。」

除了帶團舉辦春遊插秧、推廣永續環境、健康生活與飲食外，富華創新也大力支持，日前在中央公園舉辦的千人「親子植樹、保護兒童、護眼愛地球」活動，攜手總太營造一起熱情參與活動。

包括總太營造董事長吳添福、富華創新總經理特助蔡吉勝、富華創新品牌部總監洪梅齡都參與這場植樹盛會，透過種下愛的樹苗「桂花樹」，響應市長盧秀燕扎根教育，擬聚千人植樹挺台灣、護眼愛地球等理念，並藉此宣導親子可藉由親近大自然暫離3C產品，保護兒童視力的重要觀念。

「永續社區、幸福時光」一直是富華創新的社區經營理念，近期，在台中市北屯區廍子里的總太地產造鎭社區也迎來生活面的大利多，家樂福超市首度插旗台中大坑地區，讓「台中最大里」廍子里的居民生活機能更加完整。

這座家樂福超市可滿足周圍總太2020、聚作、心之所向、青境等集合住宅需求，粗估約有6,000戶居民受惠，實現下樓買個菜、上樓輕鬆煮的便利生活。 富華創新舉辦「村邊綠秧秧、親子樂春遊」活動，企業ESG行動持續創新。富華創新提供

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