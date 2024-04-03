永續行動向下扎根 富華創新帶親子春遊插秧體驗農家樂
企業ESG行動持續創新，並向下扎根與拓展，選在兒童節前夕，富華創新(3056)特別舉辦「村邊綠秧秧、親子樂春遊」活動，帶著大人小孩一起挽袖插秧，體驗農家樂趣，走向戶外之餘，也傳達永續環境、幸福共好理念。
現代化的社會腳步快速，也因父母工作忙碌，難得有機會帶孩子到鄉間、田邊走走看看，更別說是體驗插秧。
富華創新選在春季，前往台中清水的有機米農場，舉辦親子插秧活動，每一株秧苗都是希望的象徵，也藉由活動讓親子了解有機農業與食農的相關知識，除了插秧外，還能體驗稻穀碾米、篩選、包裝等過程，深刻了解每一頓飯食都是來自土地的祝福，並感恩、珍惜農家辛勤耕作的純樸善意。
富華創新友善土地、落實ESG永續作為，獲得社區住戶高度認同，參與親子插秧的大人小孩都玩得很開心，近距離感受土地，體驗四季更迭、春耕秋收的節氣變化，還有農家頂著烈日耕耘的辛苦，孩子童言童語地說著，種稻米實在太累了，「以後都不能浪費食物。」
除了帶團舉辦春遊插秧、推廣永續環境、健康生活與飲食外，富華創新也大力支持，日前在中央公園舉辦的千人「親子植樹、保護兒童、護眼愛地球」活動，攜手總太營造一起熱情參與活動。
包括總太營造董事長吳添福、富華創新總經理特助蔡吉勝、富華創新品牌部總監洪梅齡都參與這場植樹盛會，透過種下愛的樹苗「桂花樹」，響應市長盧秀燕扎根教育，擬聚千人植樹挺台灣、護眼愛地球等理念，並藉此宣導親子可藉由親近大自然暫離3C產品，保護兒童視力的重要觀念。
「永續社區、幸福時光」一直是富華創新的社區經營理念，近期，在台中市北屯區廍子里的總太地產造鎭社區也迎來生活面的大利多，家樂福超市首度插旗台中大坑地區，讓「台中最大里」廍子里的居民生活機能更加完整。
這座家樂福超市可滿足周圍總太2020、聚作、心之所向、青境等集合住宅需求，粗估約有6,000戶居民受惠，實現下樓買個菜、上樓輕鬆煮的便利生活。
▪ 誰讓投資客又猖狂 專家點名三大禍首、這個最糟
▪ 他抱怨台北1缺點「很惡劣」 網無奈狂點頭：房價超一流 居住品質二流
▪ 電費漲價大樓決定「不給保全吹冷氣」 網狂酸：要請不到人了
▪ 幫小孩買房「省住宿費」常見？ 房仲現身曝1主要目的
▪ 升息房市慘？一表看斷頭違約、新天龍國耐受力最強
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言