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深耕台灣逾30年 詩肯加碼投資盼拋磚引玉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
詩肯董事長林福勤。記者林海／攝影
詩肯董事長林福勤。記者林海／攝影

台灣連鎖家具龍頭詩肯成立50周年、其中更在台深耕超過30年，董事長林福勤表示，台灣的經商環境友善、法制健全，希望詩肯能夠成為外資典範，拋磚引玉讓更多企業來台投資發展，同時更看好台灣產業前景，斥資6億元在台南打造新倉儲，預期明年就可投入營運，強化在南台灣的物流。

邁入50周年，詩肯也舉行周年晚宴，更邀請立法院長韓國瑜、行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、總統府資政沈榮津、駐新加坡台北代表處代表童振源、新加坡駐台北辦事處代表葉偉傑、印尼駐台北經濟貿易代表處代表億霸（Iqbal Shoffan Shofwan）、淡馬錫總裁林福全、新加坡貿易與工業部前高級政務部長李奕賢、以及新加坡多位商業領袖出席。

作為在台經營最成功的新加坡企業，林福勤表示，當初在新加坡的家具市場已經有一定的市佔率，因此台灣也有人來談代理，而經過2年後，覺得成績不如預期，因此在30年前就決定來台，除了與代理方合資經營外，也做出體質調整，打響詩肯的招牌，也讓詩肯在台灣的營收大幅超越新加坡。

林福勤也說，30年來，歷經兩岸飛彈危機、金融海嘯等大事件，但對於台灣市場的信心依然堅定，更對台灣優良的經營環境十分有感，幾年前更在當時的桃園市長鄭文燦大力支持下，在龜山打造現今的企業總部。

詩肯在台灣已經有詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠3品牌，全台門市共計達91店，除了在台灣家具市場中穩居龍頭寶座外，也讓柚木家具在台灣成為了選購家具時的潮流選擇。

為了提高在南台灣的服務品質，詩肯日前也加碼在台投資，在台南市長黃偉哲與市府的協助下，買下2659坪土地作為南部倉儲中心之用。詩肯認為，目前台中以北營收佔比58%，但佔比28%的台中以南，僅靠台南及高雄的小倉機動調整南部的出貨所需，在台南倉儲建成後，不僅物流費用減少、出貨更即時，營運效益可明顯提升，全台營收比例也會更為平均。

詩肯也說，今年台灣景氣可望穩定回溫，消費信心持續復甦，加上房市交易會較去年熱絡，對於家具市場都是利多，因此對於今年營運仍是樂觀看待，力拚全年營收挑戰新高。

新加坡 營收

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