普生與巴西經銷商簽訂獨家經銷合作 4月起逐步拉貨
普生（4117）2日宣布，已與巴西地區經銷商簽訂三年獨家經銷合作，主要銷售產品包括ELISA血清抗體試劑、A/B/C/D肝炎類檢測試劑，以及CLIA化學發光免疫分析及分子診斷PCR設備與試劑相關產品。巴西經銷商於當地已跟超過40%以上的捐血中心合作，擁有累積超過200多家檢驗所、醫院等銷售渠道，預計於4月起逐步陸續拉貨，助力普生新一波成長動能。
普生指出，該公司今年前二月台灣、中東、東南亞地區營收占比分別為42％、13％、2％，此外，南美洲地區除已有墨西哥銷售實績，此次透過與巴西經銷商合作，有助於創造普生旗下精準檢測領域設備及試劑等產品業務銷售動能，挹注集團於南美洲銷售版圖再下一城，進一步堆疊整體海外銷售版圖。
普生指出，憑藉集團具備研發、製造、臨床實驗及各國經銷業務布局等一條龍營運模式，且於竹北AI智慧園區規劃打造節能減碳、布建大健康領域、擁有九大中心的普生AI園區廠辦大樓，目標於2024年下半年完工啟用，加上持續與國外經銷商洽談業務合作策略，皆有助於擴大旗下精準檢測、液態活檢業務之營運規模，以期與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善布局大健康領域等效益，助力普生擴大國際市場業務開發契機。
展望未來，普生看好精準醫療檢測、和液態活檢等領域的市場需求持續增加，積極提升旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，同時持續透過參加國際生技醫療相關重要展會，除提升GBC品牌市場知名度，並加大推廣旗下精準檢測、液態活檢等業務接單、擴增國外經銷代理商合作機會，創造普生未來營運良好成長動能。
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