鎖定企業營運總部 新竹建功公辦都更地上權區啟動招商

國家住都中心2日宣布推動「新竹市建功高中南側地區公辦都更案（設定地上權區）」，公告招商至7月10日下午5時為止，全案基地面積達1萬483平方公尺（約3,171坪），預期投資金額達48億元。

國家住都中心表示，這次新竹建功案地上權區擁有三大特點，包括鄰近新竹科學園區與工研院、清華大學、陽明交通大學等科技研發重鎮、產業動能充沛，案址車程3分鐘可達國道1號新竹交流道，15分鐘可達新竹火車站及高鐵新竹站，基地地理位置便利、交通四通八達。

新竹建功案地上權區土地面積逾1公頃，基地方整、產權單純，東側及南側分別臨接20公尺寬、10公尺寬的計畫道路，西側及北側臨接綠地（溪埔子排水第二分線）及公園用地，條件優良；加上土地使用分區為第二種商業區，容積率400％，預計未來建造為作為企業營運總部、高科技業辦公大樓之用都相當合適。

因應不動產市場趨勢，新竹建功案允許分期分區開發、權利金分期繳納，期望可以提高民間投資意願。國家住都中心指出，新竹建功公辦都更案分為「權利變換」及「地上權區」，其中「權利變換區」已於去年8月30日完成簽約，預計2030年完工，與這次招商的「地上權區」機能互為整合，將能帶動人潮與商業發展綜效，打造出兼具商業、辦公、住宅、藝文及自然生態的科技城。