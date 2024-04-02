快訊

趁女友出國劈腿！吳卓源公園交纏朱軒洋 正宮嗆：我男友在你身上嗎

機房失火…教部公文系統當4天「卡到全大運」 承辦人不敢放心休假

最恨普丁的恐怖分子？俄國與中亞極端組織的殺戮恩怨

保瑞完成對美 Upsher-Smith 藥廠併購 本季啟動成長引擎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞藥業（6472）2日宣布，已成功完成向日本製藥集團Sawai Group Holdings Co., Ltd.及日本住友商事集團收購美國明尼蘇達州之製藥公司Upsher-Smith Laboratories, Inc.的股權收購案。

自2024年4月1日交割日起，Upsher-Smith即成為保瑞集團旗下100%持有之子公司；保瑞集團董事長盛保熙將成為Upsher-Smith公司董事長，Upsher-Smith總經理暨營運長Rich Fisher則繼續負責Upsher-Smith之運營管理。

針對本次收購交易，保瑞集團董事長盛保熙表示，這是保瑞自成立以來，對於成長策略最具戰略意義的里程碑，為保瑞集團進軍美國市場打下了最關鍵的發展布局。不僅使得保瑞集團在全球最大的藥品市場擁有當地自有的製造廠區，為旗下全球CDMO代工業務以最有效率的方式取得了所需要的產能規模與服務廣度、加速拓展美國市場與全球業務，並能滿足更多積極尋求值得信賴的品牌客戶，以及持續增長的代工需求。

盛保熙進一步指出，透過整合Upsher-Smith在美國本土市場的深耕優勢，也將大幅強化保瑞集團在美國銷售業務的成長動能，尤其Upsher-Smith在特殊/品牌學名藥的投資布局，將為保瑞集團旗下負責美國市場業務的安成藥業帶進完全互補的產品組合與極具市場區隔之銷售渠道。我們非常有信心，並將投入所有資源致力完成，透過另一次成功的整合執行，加速保瑞集團在全球市場的拓展與成長。

Rich Fisher則表示，憑藉著Upsher-Smith在美國學名藥市場累積多年的專業優勢，整合保瑞集團全球製造與營運網絡的豐富資源，我們將能提供全球病患最高品質的藥品需求。本次收購的順利交接也將開啟Upsher-Smith百年歷史發展下的嶄新篇章，全體同仁對於未來成長皆深具信心並充滿期待。

保瑞藥業指出，在美國當地製藥產業中，成立於1919年的Upsher-Smith以堅強的製造實力、強大的經銷網絡及信譽卓著的客戶關係服務，享有極高之評價。Upsher-Smith目前擁有48項上市量產藥品，產品組合多元，並在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫）設有兩間製造工廠。不僅具有商業化量產之實績，可生產之藥品劑型包含口服固體、粉體（口服與局部用藥皆備）、液體，並設有包裝產線、擁有自己的倉儲及物流中心。

透過此次結合，保瑞不僅順利取得更具規模的優勢產能，以支持其全球CDMO業務之拓展與成長，更能透過整合取得之資產，提供全球CDMO客戶更為完整之代工服務，並延伸至遍及美國整體市場渠道之物流管理服務。

保瑞 美國

延伸閱讀

美債殖利率又升 因景氣太強 6月降息機率一度不到50%

【專家之眼】廢除原產地標示：這次美國萊豬真要來了？

【專家之眼】廢除原產地標示：這次美國萊豬真要來了？

台積電美國新廠拚提前量產 衝刺本月中試產…目標年底投產

相關新聞

捨千萬年薪…3位台大人的執著 如何成為「氫」 產業龍頭？

三位優秀的台大高材生，捨棄上市公司千萬年薪，創立「氫元」公司投入生技產業，從進軍日本市場開始，不到十年光景，從日本紅回台灣，成為氫產業的領頭羊。

房產E點靈／百貨卡位南桃園 青埔特區機捷、高鐵加持房價再增溫

南桃園百貨業近年紛紛擴大版圖，除了現有的大江購物中心、中壢SOGO、華泰名品城、環球購物中心、國泰置地廣場等，大江將在旁邊增建二期商場，目標打造桃園新地標；而置地廣場二期也正在興建中，未來高鐵站前廣場也要興設商辦大樓及商場。 桃園青埔特區鄰近高鐵站、機捷、航空城，占盡地利；桃園市不動產公會表示，青埔融合這些地利優勢，目前已形成商圈，生活機能佳，吸引不少大型建設紛紛進駐，可以預見成為桃園新市鎮，房價過去已漲一波，未來仍將水漲船高，不過短期內會是慢慢增溫的態勢。

進口車撐場…3月車市淡季不淡 帶動掛牌數突破4.1萬輛

台灣3月車市掛牌量出爐，進口車撐場、淡季不淡，紅海危機在海上繞行兩個多月而遲到多時的進口車，近期大量湧進台灣，3月進口車...

創業之星選秀大賽 開跑

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生組冠軍各可獲...

傳統淡季 和泰、中華車出招搶市

車市即使仍在傳統淡季，車廠還是盡力拚業績，和泰車4月的買車送大金空氣清淨機，裕隆旗下中華車推Nissan三款車「70萬元...

生醫國際授權金額增3.6倍 昱展275億元最多

生策會昨（1）日公布2023年台灣生醫產品研發（藥品、醫材）國際授權總規模，共有11項產品成功推進國際授權，相較2022...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。