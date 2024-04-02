保瑞完成對美 Upsher-Smith 藥廠併購 本季啟動成長引擎

保瑞藥業（6472）2日宣布，已成功完成向日本製藥集團Sawai Group Holdings Co., Ltd.及日本住友商事集團收購美國明尼蘇達州之製藥公司Upsher-Smith Laboratories, Inc.的股權收購案。

自2024年4月1日交割日起，Upsher-Smith即成為保瑞集團旗下100%持有之子公司；保瑞集團董事長盛保熙將成為Upsher-Smith公司董事長，Upsher-Smith總經理暨營運長Rich Fisher則繼續負責Upsher-Smith之運營管理。

針對本次收購交易，保瑞集團董事長盛保熙表示，這是保瑞自成立以來，對於成長策略最具戰略意義的里程碑，為保瑞集團進軍美國市場打下了最關鍵的發展布局。不僅使得保瑞集團在全球最大的藥品市場擁有當地自有的製造廠區，為旗下全球CDMO代工業務以最有效率的方式取得了所需要的產能規模與服務廣度、加速拓展美國市場與全球業務，並能滿足更多積極尋求值得信賴的品牌客戶，以及持續增長的代工需求。

盛保熙進一步指出，透過整合Upsher-Smith在美國本土市場的深耕優勢，也將大幅強化保瑞集團在美國銷售業務的成長動能，尤其Upsher-Smith在特殊/品牌學名藥的投資布局，將為保瑞集團旗下負責美國市場業務的安成藥業帶進完全互補的產品組合與極具市場區隔之銷售渠道。我們非常有信心，並將投入所有資源致力完成，透過另一次成功的整合執行，加速保瑞集團在全球市場的拓展與成長。

Rich Fisher則表示，憑藉著Upsher-Smith在美國學名藥市場累積多年的專業優勢，整合保瑞集團全球製造與營運網絡的豐富資源，我們將能提供全球病患最高品質的藥品需求。本次收購的順利交接也將開啟Upsher-Smith百年歷史發展下的嶄新篇章，全體同仁對於未來成長皆深具信心並充滿期待。

保瑞藥業指出，在美國當地製藥產業中，成立於1919年的Upsher-Smith以堅強的製造實力、強大的經銷網絡及信譽卓著的客戶關係服務，享有極高之評價。Upsher-Smith目前擁有48項上市量產藥品，產品組合多元，並在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫）設有兩間製造工廠。不僅具有商業化量產之實績，可生產之藥品劑型包含口服固體、粉體（口服與局部用藥皆備）、液體，並設有包裝產線、擁有自己的倉儲及物流中心。

透過此次結合，保瑞不僅順利取得更具規模的優勢產能，以支持其全球CDMO業務之拓展與成長，更能透過整合取得之資產，提供全球CDMO客戶更為完整之代工服務，並延伸至遍及美國整體市場渠道之物流管理服務。

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