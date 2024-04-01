Gogoro 3月掛牌數大增 電動機車領牌數月增六成

Gogoro 三月領牌數 3,096 台，市占率 4.76%，領牌數較上月成長 45%，也帶動3月電動機車整體領牌數較上月成長 63%。

全新入門電車 Gogoro JEGO 上市一個月銷量出色，訂單超過 5,300 張，打入台灣機車市場三月份銷量第二名，並於本週開始交車，將帶動 Gogoro 四月領牌數大幅成長。

Gogoro強調，產品中不僅有滿足日常代步需求的 Gogoro JEGO， 2024 年一月發表的性能旗艦車款 Gogoro Pulse 於 4月2日正式上市開售，兩個月預購期間已累積近 1,400 張訂單，其中超過 9 成車主選擇最高階的 Gogoro Pulse Ultra 車款。Gogoro Pulse 將於第二季下旬開始交車。

除了在 2024 年第一季就接連發表高階和入門新機種，Gogoro 還推出「全車系 $199 起 隨你騎」的新購資費方案，4月30日 前購買任一白牌和綠牌車款，每月電池資費低至 $199 元就能騎 1,000 公里，相當於每公里不到 $0.2 元，比加油更便宜。

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