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Lexus 3月掛牌2,564台 蟬聯豪華車市場 No.1 寶座
Lexus品牌3月份登錄2,564台，勇奪豪華車市場龍頭寶座，除了年初新上市的LBX、UX 300h，現有車款也不遑多讓，NX、RX車系的豪華休旅車持續表現亮眼。
Lexus休旅車系，3月合計登錄2,201台，豪華休旅車市場佔比28%，其中NX車系登錄1,079台、RX車系登錄485台，寬闊舒適的乘坐空間，提供車主良好的用車體驗；UX、LBX小型豪華休旅車款，３月合計登錄637台，以時尚造型與靈巧的駕馭感受，成功擄獲都會用車族群的芳心；ES車系3月登錄185台，市場佔比26%，為中大型豪華房車的重要車款。
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