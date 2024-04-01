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Lexus 3月掛牌2,564台 蟬聯豪華車市場 No.1 寶座

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Lexus攜手全能創作歌手小宇 宋念宇，為全新上市UX創作主題曲《UX熱情點燃新節奏》。LEXUS提供
Lexus攜手全能創作歌手小宇 宋念宇，為全新上市UX創作主題曲《UX熱情點燃新節奏》。LEXUS提供

Lexus品牌3月份登錄2,564台，勇奪豪華車市場龍頭寶座，除了年初新上市的LBX、UX 300h，現有車款也不遑多讓，NX、RX車系的豪華休旅車持續表現亮眼。

Lexus休旅車系，3月合計登錄2,201台，豪華休旅車市場佔比28%，其中NX車系登錄1,079台、RX車系登錄485台，寬闊舒適的乘坐空間，提供車主良好的用車體驗；UX、LBX小型豪華休旅車款，３月合計登錄637台，以時尚造型與靈巧的駕馭感受，成功擄獲都會用車族群的芳心；ES車系3月登錄185台，市場佔比26%，為中大型豪華房車的重要車款。

Lexus

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