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日勝生子公司日鼎水務 啟動桃園下水道回收系統第三期 BOT 擴廠計畫

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日鼎水務桃園北區水資源回收中心。圖／日勝生提供
日鼎水務桃園北區水資源回收中心。圖／日勝生提供

日勝生（2547）1日宣布，水資源循環重要子公司日鼎水務(股)，正式啟動桃園地下水回收處理第三期計畫，與集團鼎勝綠能(股)合作簽署「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設興建、營運、移轉(BOT)計畫」污水處理廠第三期擴廠工程契約書案，金額8.5億元。

日勝生與日鼎水務執行桃園污水下水道系統BOT案，為目前台灣最大公共污水處理系統，前兩期投資已超過125億元，加計初估第三期興建投資8.5億元，預計前三期投入建置金額將超過133.5億元。

日勝生表示，日鼎水務自2013年開始建置營運桃園污水下水道 BOT案，全案為期35年至2047年。BOT案分為四期建設，目標至計畫完成時，每日可回收處理地下水20萬噸，接管桃園住居25.1萬戶。

二期擴廠工程已於2020年12月完成，每日可處理10萬噸回收污水，包括3.1萬噸使用MBR薄膜處理系統之高品質回收再生水，主要提供桃園工業區與消防局使用，以降低其對自來水依賴需求。由於企業界再生水需求日增，也促使日勝生進一步投入寶鼎再生水事業。

根據經濟部、內政部與地方政府政策規劃，全台灣已陸續籌設11座示範再生水廠，包括寶鼎再生水所在之桃園北區、新竹竹北、臺中福田、豐原及水湳、臺南永康、安平及仁德、高雄鳳山、臨海及楠梓(或岡山橋頭)，以增加多元水資源，目標至2026年全台灣再生水量每日可達33.4萬噸。

日勝生指出，有鑑於再生水廠需仰賴完善下水道建設及高品質污水處理系統，目前日鼎水務在大桃園區接管戶數已達14.2萬戶，貢獻桃園公共污水下水道接管戶比率64%，系統管網建置超過154公里。

為配合寶鼎桃園再生水BTO計畫第一期於2025年完工，以如期每日供應4萬公噸再生水至中油桃煉廠與觀音工業區，日鼎水務將與寶鼎再生水廠作回收水源與供應系統連動，將於2024年第二季啟動擴廠建設，預計於2025年底完成三期桃園水資中心擴廠，並進階於2026年底達到此案第三階段接管戶數19.1萬戶的里程碑。

日勝生指出，考量循環水資源需兼具節能減碳，日鼎水務規劃三期水資中心，將運用前處理濾布濾池，搭配多段進流生物處理，後端選用固態分離的二沉池設備，加上厭氧消化系統及廢熱污泥乾燥減量技術，預計每年可降低三期回收處理系統碳排放量約6%。

日鼎水務桃園北區水資源回收中心。圖／日勝生提供
日鼎水務桃園北區水資源回收中心。圖／日勝生提供

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