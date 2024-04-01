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3月車市登錄41,313台、年減6.4% 進口車占比達49.3%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣4月車市出爐，3月份台灣汽車市場在豪華車及進口品牌大量到港交車下，台灣汽車總市場登錄41,313台，比上月增加57.3%，年減6.4%，並因進口車大量湧進，本月進口車總市場占比達49.3%。

龍頭車廠和泰車（2207）表示，展望4月，雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，不過隨著各項經濟指標持續回升，以及進口車供應狀況持續好轉下，預估全月總市場為37,000台，年減3%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於3月份合計登錄12,389台，市佔率30.0%。TOYOTA 3月登錄9,825台(去年比93.1%)，單一品牌市占率23.8%。 國產小休旅YARiS CROSS持續市場好口碑，達到1,502台銷售。

南陽實業也表示，HYUNDAI汽車表現亮眼，3月份交車共2,098台，年成長逾23%。其中2023年全年銷售6,290台寫下國內最暢銷MPV CUSTIN，截至3月底已累積交車超過8,000台，今日並公告車型配備及售價調整，現行販售GLT-A因應市場消費者反饋，將入門款售價調整至更親民的130萬元內，未來將取消第二排側遮陽簾及豪華雙天窗兩項配備，正式售價反映規格配備調整，GLT-A為129.9萬元，原GLT-B款則維持不變。南陽實業表示，針對3月31日前下訂之原A款車主則不受此調整影響，將以原機型交付。

和泰車表示，進入傳統車市淡季， TOYOTA 4月推出「TOYOTA 買車真好禮」交車禮活動搶攻市場。活動期間(4/1~4/30)購買 C-CROSS(含HEV)、ALTIS(含HEV)、RAV4(含HEV)、VIOS、SIENTA、TOWN ACE PU並完成領牌手續者，可獲得「大金閃流空氣清淨機」乙台；零利率部分維持熱銷車款COROLLA CROSS(含HEV)、ALTIS汽油、RAV4(含HEV)、CAMRY HEV 60萬/30期、小休旅冠軍YARIS CROSS 50萬/30期、TOWN ACE (PU)40萬/24期的高額零利率專案，另有全車系5年14萬公里延長保固等優惠，期望持續吸引消費者的購車買氣。

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