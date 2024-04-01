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新車帶動 Gogoro 3月領牌數達3096台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電動機車龍頭Gogoro公布3月領牌數達3096台，市占率約4.76%，領牌數較上月大幅成長45%。圖／本報系資料照片
電動機車龍頭Gogoro公布3月領牌數達3096台，市占率約4.76%，領牌數較上月大幅成長45%。圖／本報系資料照片

電動機車龍頭Gogoro公布3月領牌數達3096台，市占率約4.76%，領牌數較上月大幅成長45%，也帶動3月電動機車整體領牌數較上月成長63%。

Gogoro表示，全新入門電車Gogoro JEGO上市一個月銷量出色，訂單超過5300張，打入台灣機車市場3月份銷量第二名，並於本週開始交車，預估將帶動Gogoro 4月領牌數進一步成長。

Gogoro表示，除了滿足日常代步需求的Gogoro JEGO外，1月發表的性能旗艦車款Gogoro Pulse也將在4月2日正式上市開售，第二季下旬開始交車，兩個月預購期間已累積近1400張訂單，其中超過9成車主選擇最高階的Gogoro Pulse Ultra車款。

Gogoro也說，在第一季就接連發表高階和入門新機種，Gogoro還推出「全車系199元起隨你騎」的新購資費方案，4月30日前購買任一白牌和綠牌車款，每月電池資費低至199元就能騎1000公里，相當於每公里不到0.2元，比加油更便宜。

而在通路部分，Gogoro指出，免預約、油電兼修的Gogoro社區店已有超過200家，今年持續拓展據點，朝著「一鄉鎮一店、達成368家」的目標邁進，而透過新機種、新資費、新通路，Gogoro大力推升電車銷售動能，相當有信心在今年拿下雙位數市占。

Gogoro

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