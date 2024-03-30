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台味行銷全世界！昇恆昌攜手金門酒廠 推全球獨家高粱酒窖藏原酒

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
昇恆昌免稅商店首度攜手飄香逾70年的金門酒廠，強強聯手推出全球獨家「金酒時光窖藏原酒6.50第一批次」（左）與「金酒時光窖藏原酒6.55第一批次」（右）。昇恆昌免稅商店提供 提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
昇恆昌免稅商店首度攜手飄香逾70年的金門酒廠，強強聯手推出全球獨家「金酒時光窖藏原酒6.50第一批次」（左）與「金酒時光窖藏原酒6.55第一批次」（右）。昇恆昌免稅商店提供 提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

台味行銷全世界，2024不能錯過的經典高粱酒新選擇。耕耘台灣免稅市場近30年的昇恆昌免稅商店，首度攜手飄香逾70年的金門酒廠，歷時一年多研發、設計、調和，強強聯手推出全球獨家「金酒時光窖藏原酒6.50」新台幣1,800元與「金酒時光窖藏原酒6.55」新台幣1,950元兩款高粱酒，即日起在昇恆昌各大通路獨家限量販售。

昇恆昌免稅商店表示，這兩款高粱酒由金門酒廠首席調酒師、酒體設計中心課長呂宜儒以流傳70多年的製酒工藝及勾調技術，選用金門酒廠金城廠與金寧廠六種不同風格的老酒勾調而成，陳年酒齡總和分別高達50年與55年，59.8度的原酒酒體保留了層次堆疊的原始風味。

瓶身設計採用磨砂玻璃瓶身，靈感來自於時間的永恆與珍貴，彷彿將時間精粹冰封於酒中，主視覺以毛筆手法書寫的「T」字象徵Timeless（時光永恆），放大的「T」字意象則突顯台灣（Taiwan）能見度。

昇恆昌總經理江建廷指出，金門高粱酒是外國觀光客來台必買的伴手禮，昇恆昌非常開心能與金門酒廠強強聯手，將兩款醇厚的金門原酒帶到機場國門及港口，期盼旅人能以這兩款由昇恆昌獨家推出、極具台灣風味的特色高粱酒與世界交朋友，將金門高粱酒行銷到全球，也藉此提升台灣在國際的能見度。

金門酒廠總經理丁丞康則表示，金門酒廠致力發揚及傳承金門獨特的釀酒技藝，非常感謝昇恆昌的信任與支持，很高興此次透過雙方攜手合作讓金門高粱酒走向國際市場，讓不同國家的消費者了解和認識台灣金門的高粱酒文化。

此外，為讓更多民眾多元品嘗這兩款高粱酒，即日起至6月30日在昇恆昌內湖旗艦店5樓的Home Garden餐廳，也推出四道以金酒時光窖藏原酒入菜的期間限定佳餚，包括以豆腐乳、高粱醃製而成的腐乳酒糟豬、淋上高粱增添香氣的酒香酸菜魚及高粱炒香腸，還有塗上特製照燒醬和高粱酒的醬燒雞肉丸子，道道滿足賓客味蕾，更多訊息可至昇恆昌官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昇恆昌免稅商店首度攜手金門酒廠，強強聯手推出兩款全球獨家的金酒時光窖藏原酒，將台味行銷全世界。圖左二為昇恆昌總經理江建廷、右二為金門酒廠總經理丁丞康。昇恆昌免稅商店提供提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
昇恆昌免稅商店首度攜手金門酒廠，強強聯手推出兩款全球獨家的金酒時光窖藏原酒，將台味行銷全世界。圖左二為昇恆昌總經理江建廷、右二為金門酒廠總經理丁丞康。昇恆昌免稅商店提供提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

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