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新光三越推夏天周年慶 超級購物節4月2日全台15店同步登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
夏天的周年慶「新光三越超級購物節」全台15店同步登場。新光三越/提供
夏天的周年慶「新光三越超級購物節」全台15店同步登場。新光三越/提供

新光三越「超級購物節」號稱夏季周年慶，將於4月2日全台15店同步登場。全館滿3000送3000點、名品滿萬送5000點、化妝品滿萬再加贈5000點，今年並聯手120大美妝、40大精品、500家百貨服飾推出8折起，首七日再加碼天天卡友禮。力拼檔期業績成長15%、營業額目標77億元。

新光三越觀察，3月起消費買氣逐日升溫，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行商品等，妝容、穿搭等外顯商品皆呈雙位數成長。為了滿足消費者的購物期待，新光三越首度將上半年「夏天的周年慶」擴大為「新光三越超級購物節」，4月2日起以超越周年慶的規格，攜手120大化妝品、40大國際名品、500家百貨服飾等，超過2,600個品牌及11大指定銀行，聯手推出上半年僅此一檔的最強購物盛會。

新光三越超級購物節最狂回饋陣容，包括4月2日起會員獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首八日名品單筆滿1萬送5,000點，獨享好康再加碼。化妝品區滿額贈－單筆滿1萬再加贈5,000點skm points，新光三越聯名卡加碼首八日天天單筆刷3,000贈1,500點、11大指定銀行單筆刷3,000贈1,000點。而最強商品陣容，包括聯手ESTEE LAUDER、LANCOME、LA MER、DIOR、KIEHL’S等重量級美妝品牌，推出必搶16大新品、16大超級品牌日五折起明星夯品天天登場、買5大美妝品牌指定組合加贈最高3,000點skm points、以及五折起的百萬明星特惠組，要讓消費者盡情採購並囤好囤滿。

此外，新光三越全台匯集超過40支高端精品，不但精品新品到貨齊全，首八日再享指定業種滿萬送仟點與銀行滿額禮，多重回饋比出國還好買。檔期間有超過500家百貨服飾8折起，近期熱銷的日系服飾、設計師新品、高爾夫服飾等都是採購焦點，而呼應電價上漲夏日必備的節能家電、一機多用的斜槓家電、最新3C等，搭配全館滿仟送仟點最划算。

會員手上的skm points，不但可以折抵消費，還可以扣300點起兌換市價1折起的日清菜籽油、P&G洗衣球等好物、扣500點兌換SHU UEMURA、GUERLAIN等9大美妝夯品。

不僅如此，新光三越春夏引進逾200家新櫃、快閃店陸續到位，其中超過百家首發新櫃，包括中部獨家的CHANEL SHOES鞋履專賣店、DIOR全球最新2024春夏女裝概念快閃店（Diamond Towers，即日起至5/1）、義大利香氛品牌Santa Maria Novella、日本高爾夫界LV─MARK & LONA、打造沉浸式騎乘體驗的GARMIN TACX等。

此外，各店還規劃有日本、韓國商品展等各式主題活動，新光三越DIAMOND TOWERS並與日本知名攝影藝術家蜷川實花合作，《蜷川實花－瞬間的永恆》3D裸視影像4月2日將於DIAMOND TOWERS外牆全球首映。

新光三越 消費

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