SCFI 運價指數連七跌 歐洲線反彈加持、跌幅較上周收斂

受惠於亞洲至歐洲線及地中海線出現上漲加持，今天出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數跌幅較上周再收斂，周跌幅0.09%，不過，運價還是連7跌，本周下滑主要受美西及美東線持續下跌波及。

國內的物流業者指出，大陸出口的貨量還是不夠多，遠東-歐洲先回檔，所以率先反彈，遠東-北美線的跌幅較歐洲線小，目前的貨量不足以支撐運價往上走，價格持續下滑，然而跌幅還在市場預估的區間內。

運價連7跌，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1994美元，較前一期上漲51美元，漲幅2.62%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3009美元，較前一期上漲122美元，漲幅4.22%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3407美元，較前一期下跌214美元，跌幅5.9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4447美元，較前一期下跌395美元，跌幅達8.15%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一期持平；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一期下滑3美元；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲3美元，漲幅1.06%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌3美元。

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