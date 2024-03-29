SCFI 運價指數連七跌 歐洲線反彈加持、跌幅較上周收斂
受惠於亞洲至歐洲線及地中海線出現上漲加持，今天出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數跌幅較上周再收斂，周跌幅0.09%，不過，運價還是連7跌，本周下滑主要受美西及美東線持續下跌波及。
國內的物流業者指出，大陸出口的貨量還是不夠多，遠東-歐洲先回檔，所以率先反彈，遠東-北美線的跌幅較歐洲線小，目前的貨量不足以支撐運價往上走，價格持續下滑，然而跌幅還在市場預估的區間內。
運價連7跌，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1994美元，較前一期上漲51美元，漲幅2.62%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3009美元，較前一期上漲122美元，漲幅4.22%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3407美元，較前一期下跌214美元，跌幅5.9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4447美元，較前一期下跌395美元，跌幅達8.15%。
近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一期持平；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一期下滑3美元；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲3美元，漲幅1.06%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌3美元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北市買房「哪裡CP值高？」 眾人見工作性質力薦新莊、淡水
▪ 急搬家1電器沒查看！女房客「電費破4千」嚇傻 網給實用建議
▪ 價值15.5億！新莊副都心1,178坪土地竟沒人繼承
▪ 青年房貸壓力創新高 這都年輕人最慘變駝背族
▪ 不是小宅！高雄房市最熱區「這坪數」房價漲最快
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言