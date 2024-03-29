郵輪招商成效亮眼 港務公司再次出擊行銷台灣

郵輪復航屆滿一週年，去(2023)年台灣港群郵輪到港實績亮眼，共達327艘次、54.7萬旅客人次，雙雙恢復至疫情前最高峰的五成，今年港務公司再次祭出2025年國際客船優惠措施，並安排至美國及日本招商，預估郵輪到港數將再成長，顯見台灣郵輪市場魅力十足。

港務公司在去年推出國際客船優惠措施，成功吸引許多郵輪品牌來台，應郵輪航商及業者的熱烈迴響，港務公司將延續郵輪市場熱度，並配合郵輪提前規劃航程的特性，除持續推動「2024年國際客輪優惠措施」，並公告「2025年國際客船優惠措施」，2025年方案包含首航及一程多港碼頭碇泊費全免的優惠，並提供靠泊特定港口及達目標航次可享旅客服務費全免。

為加速吸引各大國際郵輪靠泊台灣，港務公司預計今年4月8月至4月11日與觀光署聯袂赴美國邁阿密參加「國際郵輪展暨全球會議論壇（Seatrade Cruise Global 2024）」，共同搭建台灣館參展，加強力道以城市觀光及港口設施共同行銷宣傳，爭取各大國際郵輪公司佈局台灣並推展港群資源，提升台灣國際郵輪市場知名度。

此外，鑒於港務公司在疫情解封初期出訪日本郵輪航商總部的成效顯著，成功吸引荷美郵輪及三井客船安排旗下郵輪增加掛靠台灣，亦將規劃於今(2024)年5月再次赴日宣傳台灣港群，藉此與日本郵輪航商及港口單位交流，強化合作友好關係。

除了提升港口靠泊能力及服務品質外，港務公司也將積極與觀光署合作，協助爭取更多郵輪來臺，期望台灣郵輪業務持續欣欣向榮。 地中海榮耀號及歌詩達莎倫娜號雙輪靠泊基隆港。台灣港務公司提供

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