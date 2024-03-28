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數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

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大門遭人槍擊 數位部：已報警所幸無人傷亡

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部28日上午突發槍案，數位部隨即發表回應表示，上午約10時許，一名男子持槍闖入本部延平辦公室一樓，高喊反政府，隨即開槍造成本部大門與一樓牆面損毀，無人受傷，同時間已經將相關監視器畫面及事證提供轄區警方，並積極配合警方調查。

數位部位於台北市中正區延平南路的辦公室上午發生槍擊案，一樓大門遭擊破，據掌握，嫌犯為54歲張姓男子，疑似使用1支長槍、1支短槍，其中長槍擊發了3槍，稍早張嫌已被警方逮捕，詳細犯案動機還有待進一步釐清。

對此，數位部表示，上午約10時許，一名男子持槍闖入本部延平辦公室一樓，高喊反政府，隨即開槍造成本部大門與一樓牆面損毀。過程中，本部一樓警衛立即報警並疏散人員，男子一度欲上樓前往本部辦公空間，遭警衛同仁攔阻，警方隨後趕赴現場，將男子逮捕。

數位部同仁無人受傷，同時已經將相關監視器畫面及事證提供轄區警方，並積極配合警方調查。

數位部 槍擊

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