歐都納智能物流中心動土 力拚成為亞洲最環保戶外品牌

知名戶外品牌歐都納為落實永續環保政策，建構戶外品牌企業真正搖籃到搖籃的綠色企業運營，特別於27日歐都納49周年生日慶，宣布啟動「智能倉儲，低碳物流」行動，並舉行歐都納綠建築智能物流中心動土典禮，全案投資4.5億元，預計2025年落成啟用。

這座物流中心座落於彰化溪州榮光工業區，以實際行動回饋在地，除了導入數位智能物流、納入綠色建築概念，同時設置主題式戶外體驗場域與展館，為全台首座「戶外體驗」×「智能倉儲」複合式綠建築。

今天的動土典禮，由歐都納董事長程鯤主持，彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、山冠興業董事長林賜農、希華晶體科技（2484）總經理曾榮孟、崴正營造創辨人張正岳、建築師張涵瑋等人一同見證。

程鯤表示，全球永續已是不可逆浪潮，歐都納自2020年積極推動「永續」×「數位」雙軌轉型策略，2023年整合戶外紡織品上下游產業鏈，完成全台首創－零拋棄MIT戶外紡織品生態圈，並推出歐都納第一件可全回收/循環/再利用「All love 歐愛循環衣」綠色產品，將商模與永續結合，發展可行的循環經濟模式。

2024年進一步啟動「智能倉儲，低碳物流」行動，斥資約4.5億元經費，自地委建「歐都納物流中心」，由張涵瑋建築師設計、崴正營造承建，以實際行動回饋在地。

這座物流中心除納入綠色建築概念，除將導入智能倉儲、太陽能、水資源、生物多樣性等再生能源及減碳運用，並將委請智森永續設計顧問公司申請美國LEED綠建築認證。同時設置主題式戶外體驗場域與展館，整合生態教育循環經濟、國內外戶外歷史展品展出，預定2025年歐都納50周年落成啟用。

張涵瑋表示，此案整體結合了智能倉儲與戶外樂活體驗功能，總樓地板面積達7,387.17平方公尺。整體規劃強調與自然共處的和諧理念，並試著引用自然的元素，如建築內部巧妙運用約15米的大峽谷挑空天井，引入大量自然光線和雨水回收滲透設置，營造一個舒適和自然的氛圍。

為了結合產品與休閒的活動，建築外牆上也設置挑高10公尺攀岩牆。這不僅是一個運動設施，還是工作夥伴交流和放鬆的場所，同時展示歐都納企業理念對環境和永續的承諾。

張正岳表示，此案特別採用鋼構、再生塑膠、及符合綠建材標章的低碳排材料，屋頂設有太陽能板，提供清潔能源，以降低對環境影響，同時採用歐都納本身埤頭發泡工廠回收及再生環保材料，並運用在鋪面及地板牆面等位置，以減少不必要的資源浪費，協助歐都納實現永續環保和減碳的目標。

程鯤強調，歐都納創立49年來致力於推動ESG及友善環境的戶外推廣，此次自地建置溪州智能綠建築物流中心，除了與中部在地企業攜手合作，共同打造彰化永續城市發展，也為未來進軍國際作準備，並積極推動公司向環保永續之路邁進，以2031年成為亞洲「最環保」戶外品牌為目標。 歐都納綠建築智能物流中心今日舉行動土典禮，預計2025年落成啟用。歐都納提供 歐都納董事長程鯤宣示，2031年要成為亞洲「最環保」戶外品牌。歐都納提供

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