上曜集團聯合法說會／營運成長有信心 看好房地產、化工事業發展前景

轉型控股公司型態的南台灣豪宅建商上曜建設（1316），27日與旗下四家子公司：斐成開發（3313）、永捷創新（4714）、信立化學（4303）、世紀民生（5314）四家子公司共同召開法說會。上曜集團董事長張祐銘表示，2024年集團在房地產、運動、折疊式手機、保健食品等四大產業布局逐步開花結果，對於未來營運成長深具信心，特別看好房地產、化工事業發展前景。

張祐銘指出，上曜近年正朝控股公司方向發展，圍繞「以人為本」的核心理念，透過併購、策略合作的方式，快速布局食、衣、住三大領域，擴大集團營運與市場版圖。目前上曜集團總資產近新台幣126億元，展望2024年，隨集團在房地產、運動、折疊式手機、保健食品四大產業布局開花結果，推升集團總市值近期飆破新台幣200億元。

目前在房地產業務上，主要以兩大建案類型布局，包括主打豪宅市場建案的上曜建設，專攻危老都更的斐成建設；在化工產業市場方面，則運用永捷在PU合成樹脂產業的實務經驗與研發技術，結合信立工廠的生產資源，打造PU合成皮上、下游垂直整合產業鏈；加上運用社群媒體與電商平台進行轉型的世紀民生，以「朝和生醫」品牌推出一系列美白、紓壓、纖體保健食品，並結合AI線上營養師，瞄準保健食品產業龐大的市場商機。

針對今年房市景氣，張祐銘表示，受惠於台灣政府推行包括居住正義政策、囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶、青年安心成家貸款等相關優惠政策可望延續，有助整體遞延之買氣將明顯在今年大舉回籠，加上台南科技產業專區2024年啟動開發，不僅生活機能方便，更是提供人工智慧（AI）及IC設計等產業進駐，對整體台南房地產市場帶來良好的機遇。

而上曜與斐成憑藉多年來累計之品牌力、建案產品獨特性、特殊性優勢，持續推進上曜集團未來各建案良好銷售佳績，堆疊上曜與斐成建案合約負債與未實現合約總金額健康成長，其二，繼「湖美帝堡」創下台南首件巴洛克藝術豪宅後，經十年慢研細磨，秉持突破旗下建案再創經典的精神，時尚巴洛克頂峰鉅作「THEKING」亦將於近期隆重鉅獻，「THEKING」坐擁3萬9千多公頃「台江國家公園」全景首席，同時掌握科學園區發展的人口紅利先機，上曜以期優越的地理位置，挹注每坪單價表現，再繳台南房市佳績，創造公司營運成長新動能。

目前上曜集團已備好約達404.6億元的建案量（含成屋之餘屋、尚未推案、危老都更案），以及手握5,900千坪尚未開發建案之土地，將為集團未來六年營運帶來長期正面之挹注。

在化工業務方面，永捷總經理黃南豪指出，2023年因品牌客戶調整庫存的關係，客戶對永捷旗下各項PU合成樹脂的拉貨力道減緩，也抑制永捷營收成長，但永捷持續布局兩大利基型產品：環保材料水性高固溶劑、可撓式HC材料，今年可望大量出貨，成為營收成長的主要動能。

以目前在手訂單來看，除了終端應用於運動產業之客戶有需求逐步增加外，歐洲及大陸客戶的環保無毒PU樹脂材料代工業務有望於今年加入出貨排程，隨著更多新訂單、新客戶等引擎動能挹注，助力上曜集團化工業務未來營運更上層樓。

展望2024年，信立總經理鄭毓棠表示，春夏及秋冬款服飾庫存已趨於正常化，品牌廠、通路商下單亦恢復以往模式（短單比例逐步回升、訂單能見度拉長），台成衣廠營收動能可望受惠庫存回補而訂單增溫，2024年秋冬款訂單動能則仍需要觀察美國經濟是否能如預期軟著陸。

此外，永捷與信立近年來積極擴大新興市場與高科技產業市場的接單動能，同時優化接單結構轉向ESG環保材料水性材質得相關產品應用，對於永捷與信立整體產能稼動率、獲利能力將有正向幫助。

張祐銘強調，上曜集團對於未來營運成長深具信心，並看好旗下目前主要貢獻營收規模的房地產事業、化工事業良好發展前景，將帶動集團未來營運表現持續放大，加上世紀民生為公司長期營運發展，近期積極轉型、進行組織重組，規劃跨足餐飲事業與美妝保健產品業務布局，並運用公司本身專業高科技電子的技術力，打造AI線上營養師提供線上健康諮詢，且採取精準行銷策略，有望為集團整體營運注入新一波強勁成長的活水，同時集團豐富多元的產品線與營運動能，將堆疊上曜集團營運持續改寫新篇章。

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