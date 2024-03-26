台鋼集團取得美國漢堡王在台灣代理權 擴大運動產業鏈
台鋼集團事業版圖再下一城，成功取得美國漢堡王在台灣代理權，除了強化集團運動休閒產業規模外，可望進一步挑戰麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等國內西式食業三強的地位，未來發展前景備受注目。
核心人士說，台鋼集團在健康運動產業鏈的布局愈來愈完善，同時擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的事業，「再加入漢堡、薯條、可樂等西式速食文化，會更完 美」。
核心人士指出，漢堡王在台灣有95家店，這樣「太少、太少了」，短期內至少要擴大到130家以上才對，現在漢堡王年營收約22億元，是一家有賺錢的企業，集團取得在台代理權後，原來的法人公司將成為台鋼集團旗下百分百子公司，最先要做的就是先與集團的運動事業全面合作，創造全新歡樂的企業文化。
此外，漢堡王的重要經營決策還是需要美國總公司核可，將趁機學習美國相關速食文化，為集團的多元發展奠定不敗的競爭優勢。
台鋼集團目前已成為涵蓋4大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，在國內外有17家股票掛牌公司。
鋼鐵部分，是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下有慶欣欣、春雨、榮剛、久陽與精剛等五大次集團，包含春雨、久陽、榮剛、精剛、沛波與春日機械等上市櫃公司。
網通方面有友訊與易通圓二個次集團，擁有全球通路與6家股票掛牌公司，包括友訊、友勁、易通展、力新、聯光通以及印度掛牌的DLINKINDIA。
健康運動方面，涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、餐飲、演藝文創與運動賽事等，同時擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的事業。
健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫、燦星旅、元勝與桂田文創等，在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯。
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