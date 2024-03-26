快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

雄獅看2024年歐洲團費平均漲近二成 日本漲10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅董事總經理黃信川與發言人賴一青。嚴雅芳/攝影
雄獅董事總經理黃信川與發言人賴一青。嚴雅芳/攝影

疫後快速成長的國際旅遊需求今年將延燒，且旅遊價格持續攀升。雄獅（2731）董事總經理黃信川26日表示，首季出團量可望較去年同期翻倍成長，團體旅遊價格部份，將因應市場進行滾動式調整，如歐洲旅遊需求旺，又逢巴黎奧運、帕運、歐洲國家盃盛事，團費將較去年約漲幅近2成；日本因日圓貶值，旅遊需求熱絡，但機票與飯店成本持續攀升，團費較去年約漲幅約1成；東南亞線則因逐步恢復航班量能，團費漲幅有限，成為大型企業獎勵旅遊的新選擇。

雄獅發言人賴一青表示，今年營運仍將逐季成長，不過，旅遊消費模式改變，相較去年多是急性需求，且航班不多，今年的市場明顯有了變化，消費者採購評估時間拉長，且對價格敏感度高，在航班供給方面，包括東南亞、歐洲的航班都已超過疫情前（2019年），美國航班預期接下來也會超過疫情前水準。整體航班供給增加，但團費價格卻不見下滑，主要反映通膨，包括人力、物價上漲，墊高旅遊元件，使得整體成本增加。

賴一青表示，今年預計歐美長程線、東南亞、日本線都會有不錯的成長。其中，隨著飛西雅圖的航班增加，預估美國市場今年會有不錯的表現，尤其暑假旺季過後，9月、10月開始有團體機位的空間，且和暑假相比估計將有6000-7000元的價差。同時西雅圖到溫哥華車程只有三小時，旅行社冬季可操作美加賞雪行程。歐洲線今年則是有許多國際賽事，是整體旅遊需求很熱鬧的航線。

東南亞去年迎來前所未有的熱絡，消費者考量旅遊地點不再是日本地域性的競爭，也會將東南亞納入評估選項，尤其泰國沒有因為疫情減緩建設的速度，每一季幾乎都有新飯店開出，旅遊也有許多新元素，加上免簽帶動，自由行需求相當暢旺。

看好旅遊市場蓬勃發展，雄獅今年也持續招兵買馬。賴一青表示，雄獅今年人力招募起薪較去年增加近10%，目前以通路人力最缺，主要是今年預計將再增加門市通路，預估今年底門市數量將來到30間，通路端將回補100名人力，加計IT、行銷人員的需求，整體招募目標為200人。

東南亞 雄獅

延伸閱讀

日本汽車產業生死存亡挑戰 電動車供應鏈「脫系列化」

日本舞演團體「ZIPANG OPERA」海外唯一巡演獻寶島

日本紅麴保健食品導致腎病？興大教授：劑量是關鍵

日本丸米味噌疑混入蟑螂 回收逾10萬件商品

相關新聞

日本人氣女星內田理央 擔任台虎日本品牌大使

迎來開航10周年慶的台灣虎航（6757），26日於日本東京舉辦記者會並正式宣布邀請日本人氣女星內田理央擔任台灣虎航日本品...

槓桿成顯學、雙貸族再創新高 專家：反轉不得了

央行日前宣布升息，同時有房貸、信貸族群，負擔更重。住商機構統計聯徵中心資料，今年全國1月同時有房貸、信貸人數達36萬35...

長榮收購資產引爆爭議 小股東控告董事會十位成員

長榮小股東昨（25）日委託律師林文鵬，控告張國華為首的長榮董事會十位成員，花費長榮近300億元資金，購買巴拿馬長榮國際旗...

台灣人好有錢…超跑賣翻天 法拉利銷量四年多一倍

英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調...

長榮小股東控告董事會十位成員 這一齣...項莊舞劍？

長榮小股東昨（25）日委託律師林文鵬，控告張國華為首的長榮董事會十位董事，涉嫌證交法特別背信罪及非常規交易罪。雖然名為小...

法拉利「三個度」 吸引名人收藏

超跑代名詞法拉利（Ferrari）不僅在全球廣受層峰人士青睞，在台灣也是名人爭相收藏的夢幻逸品，藏家包括科技新貴、知名藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。