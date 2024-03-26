雄獅看2024年歐洲團費平均漲近二成 日本漲10%

疫後快速成長的國際旅遊需求今年將延燒，且旅遊價格持續攀升。雄獅（2731）董事總經理黃信川26日表示，首季出團量可望較去年同期翻倍成長，團體旅遊價格部份，將因應市場進行滾動式調整，如歐洲旅遊需求旺，又逢巴黎奧運、帕運、歐洲國家盃盛事，團費將較去年約漲幅近2成；日本因日圓貶值，旅遊需求熱絡，但機票與飯店成本持續攀升，團費較去年約漲幅約1成；東南亞線則因逐步恢復航班量能，團費漲幅有限，成為大型企業獎勵旅遊的新選擇。

雄獅發言人賴一青表示，今年營運仍將逐季成長，不過，旅遊消費模式改變，相較去年多是急性需求，且航班不多，今年的市場明顯有了變化，消費者採購評估時間拉長，且對價格敏感度高，在航班供給方面，包括東南亞、歐洲的航班都已超過疫情前（2019年），美國航班預期接下來也會超過疫情前水準。整體航班供給增加，但團費價格卻不見下滑，主要反映通膨，包括人力、物價上漲，墊高旅遊元件，使得整體成本增加。

賴一青表示，今年預計歐美長程線、東南亞、日本線都會有不錯的成長。其中，隨著飛西雅圖的航班增加，預估美國市場今年會有不錯的表現，尤其暑假旺季過後，9月、10月開始有團體機位的空間，且和暑假相比估計將有6000-7000元的價差。同時西雅圖到溫哥華車程只有三小時，旅行社冬季可操作美加賞雪行程。歐洲線今年則是有許多國際賽事，是整體旅遊需求很熱鬧的航線。

東南亞去年迎來前所未有的熱絡，消費者考量旅遊地點不再是日本地域性的競爭，也會將東南亞納入評估選項，尤其泰國沒有因為疫情減緩建設的速度，每一季幾乎都有新飯店開出，旅遊也有許多新元素，加上免簽帶動，自由行需求相當暢旺。

看好旅遊市場蓬勃發展，雄獅今年也持續招兵買馬。賴一青表示，雄獅今年人力招募起薪較去年增加近10%，目前以通路人力最缺，主要是今年預計將再增加門市通路，預估今年底門市數量將來到30間，通路端將回補100名人力，加計IT、行銷人員的需求，整體招募目標為200人。

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