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企業低碳轉型之路 倍力老董曝布局關鍵在「減碳」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

低碳轉型是潮流所趨，碳排管理更是未來所有企業都需要落實的必要目標。不過隨著碳權交易上路，追求淨零碳排的路上仍有太多的利害關係考量，並且各大企業在投入減碳時，所耗費的心力也是一大考驗，許多業者陷入要選用市場開發的碳排調查系統還是自己從頭開發等難題，如何即時的達成減碳任務，已成如今企業最大的課題。

隨著全球氣候暖化問題越發嚴重，也引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措施，以解決極端氣候的問題，目前最常見的做法多從綠能與減碳兩大議題下手。不過在啟動減碳前，必須先知道自己的碳排放量、因此市場對「碳盤查」的需求也應運而生，而目前不少資服業者看準有關商機，及早完成佈局，也因此帶動整體營運表現大幅提升。

不過，現在仍有許多衍生的議題仍尚未釐清，並且全球暖化問題仍在持續惡化，光靠企業推出的各項減碳措施，也無法完全解決環境爆發的各項問題，此外，無論任何企業經營與商業活動，事實上都離不開用電，因此在獲利模式不夠明確、大環境持續惡化之下，整個市場仍須待大廠持續投入開發，才有望出現更全面的解決方案來改善。

倍力（6874）董事長許金隆也透露，進入2024年碳權市場重心就從「碳盤查」改變至「減碳」，而透過有效率的數位系統協助進行減碳方法與目標差異管理是接下來的重點。減碳很重要的是要先確認目標，接著透過高效與彈性的碳盤查系統產生資料看出與目標的差距，才能擬定正確的策略，加以有效執行並達到減碳目標。

倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

暖化 減碳

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