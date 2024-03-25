IKKA-KY 名古屋新工廠落成 打造新能源車研發中心

IKKA-KY（第一化成）（2250） 名古屋新工廠落成，全力擴充產能並打造新能源車研發中心。IKKY為日本豐田供應商，是台灣極少數的豐田供應鏈體系，在新產線完成後，將進一步快速提供客戶端的服務，有助於後續的合作關係擴大。

名古屋第三工廠於25日開幕剪綵，就近在重要客戶愛信廠附近設廠，參照日本傳統典禮由日本神官主持開幕祭典，現場由IKKA董事長胡湘麒及社長小原正美帶領日本重要團隊，連同台灣母集團能率創新董俊仁及董俊毅董事長，在眾多台日重要貴賓參與下，完成新工廠之落成開幕儀式。

愛知縣為日本豐田集團(TOYOTA)及其重要Tier 1供應商愛信集團(AISIN)之總部，因而打造名古屋市成為日本汽車生產重鎮。IKKA原日本總部鄰近日本壢木縣宇都宮市，離名古屋市約新幹線3小時車程，但因豐田汽車零組件營收佔比超過50%，隨著電動車世代的來臨，5G及AI等車載系統發展日新月異，新車開發速度配合新的科技需求越來越快，因此為了貼近客戶需求，加快新車開發速度，在客戶協助下，於名古屋市打造新工廠，此舉有助於下游車廠可以隨時就近討論新車用零件之開發，以加速開發進程，也有利於拉近IKKA與下游客戶之緊密度。

豐田汽車(TOYOTA)自2023年下半年供應鏈問題緩解之後，銷售量不斷提升，2023年全年銷售量創下歷史新高，達到1,123萬台，連續四年居全球汽車銷售之冠；連帶帶動IKKA-KY營業獲利增加，於甫公布之2023年全年年報，IKKA-KY下半年獲利即佔全年獲利的85%。

在汽車電動化風潮下，加上減碳議題持續發酵，日本車廠除發展純電電動車外，也持續擴大油電混合車市場，透過雙箭頭布局方式擴大市場佔有率。而IKKA-KY在此時新名古屋工廠之加入，剛好切入汽車世代交替之時段，更能有效加深與車廠之合作關係，有利於未來產品之發展與獲利之成長。

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