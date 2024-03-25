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鋼市低潮…燁輝、盛餘、裕鐵海內外奔波助客戶搶單

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼市陷低潮，燁輝（2023）、盛餘（2029）、裕鐵等重量級大廠積極面對，高層主管海內外奔波拜訪客戶，直接面對面與買家交流共同承擔難題，有效協助用戶接單，並鞏固長期夥伴關係，在景氣低迷的情況下創造雙贏的最大利益。

法人表示，燁輝、盛餘、裕鐵是國內主力單軋廠，內外銷通路綿密，各家外銷占比高達50%至70%，是中鋼（2002）最重要用戶群。

其中燁輝積極改革奏效，企業文化創新正向，產銷持續走在上坡路；盛餘長期被投資圈列為鋼鐵績優股，財務透明度與營運績效受肯定；裕鐵近年快速成長實力雄厚，投資的全新產線蓄勢待發，是業界公認最具發展潛力鋼廠。

上市鋼廠主管說，下游客戶接單好出貨量高，往上游的採購量才會擴大，這是相當簡單的道理，很多人都會說「大家都在同一條船上」，但要用實際行動落實並不容易。

單軋廠主管指出，鋼市陷入低潮，不論是內銷或外銷用戶在銷售、接單都有困難，除了價格因素外，很多技術性的問題需要協助。

為了真正了解用戶目前處境與需求，多家鋼廠高層主管出動，直接走到客戶眼前，面對面交流市場見解，同時理解客戶難題，傾全廠之力幫助客戶，「下游訂單多接1公噸，上游出貨就增加1公噸」。

上市鋼廠主管表示，像是下周接受客戶要求，由鋼廠派員與經銷商一起拜訪買家，說服買家下單，簡單來說就是拚業績，鋼廠最終決定由更高階主管參與，體現與用戶站在同一陣線的決心。

上市鋼廠主管說，從事鋼鐵業30多年，從來沒有像現在這麼辛苦過，市況瞬息萬變，業務推廣經營管理要跟進優化，鋼廠不能高高在上，需與用戶一起呼吸，樂意協助經銷商解決困難。

除了國內市場外，海外買家同樣重要，發函用戶提出多項解決方案，並且強調任何交易難題都可協助，大家共同協力解決。

上市鋼廠主管指出，困難時期與客戶並肩作戰，加深彼此的長期夥伴關係，有信心度過這波鋼鐵景氣低潮後，大家的合作會更緊密，共同迎接下回合的榮景到來，創造雙贏。

外銷 燁輝 鋼鐵

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