車王電董座蔡裕慶：呼籲政府「以軟帶硬」 扶植電動車產業鏈

車王電子集團（1533）布局電動車多年，具垂直整合能力，旗下銓鼎科技 APTS（公車動態資訊系統商）占有台灣 80％市占，華德動能（2237）也已出貨545輛電巴居冠，董事長蔡裕慶呼籲，台灣應發展電動商用車產業鏈，並以軟帶硬，以交通行動服務（MaaS）提供差異化解決方案輸出國際。

「台灣電動商用車政策是以用車角度為主，要低碳零碳，但我認為應該開始轉換，延伸到造車及生態系統的經濟環節，從產業經濟面提振，而不是單純從使用角度補貼。」車王電子董事長蔡裕慶出席高雄智慧城市展的「智慧移動新生活·能源轉型新商機」論壇表示。

蔡裕慶表示，政府編列700億元電動巴士預算，主要由交通部用在低地板公共汽車補助，屬於非常低階的補助。蔡裕慶指出，電動車產業過去在5+2產業政策中並未被政府重視，這是因為台灣燃油車產業不具備競爭力，政府把過去燃油車的失敗經驗推論到電動車，認為台灣在電動車產業也沒有機會，這是國家產業策略規劃中忽視新興生態系的重要性。

蔡裕慶呼籲，台灣一定要發展電動商用車產業，台灣含公務車在內市場規模約3.6萬輛，其中市區公車1.2萬輛，若以8~10年汰換一次公車來算，大概每年就有一千台公車需求，把公務車也加總的話，一年就汰換需求3,000多輛，足以養得起以內需為主的電動商用車產業鏈，藉由不斷淬煉電動車平台使其完善。

台灣「以軟帶硬」拉出差異化

蔡裕慶指出，台灣發展電動車需「以軟帶硬」，否則難以跟中國拚。 他指出，台灣透過提供 MaaS 服務，能讓各種零碳排載具透過軟體無縫接軌，藉此將智慧城市補上最後一哩路，他提醒產業應用戰略發展不能只看到硬體，還要看到軟體。

車王電子集團旗下銓鼎科技 APTS 系統取得台灣80%市占率，蔡裕慶表示這是淬練18年的成果，這套系統也獲得越南 VinFast 採用，近期這套軟體也將前進日本、美國、南美洲市場。

車王電子在汽車產業垂直整合布局多年，從電源晶片 ASIC 到整車系統相當完整，蔡裕慶指出，垂直整合能力是將成功經驗複製到國際市場的關鍵，華德動能2005年投入電動巴士研發，2011年在新北市有兩台車落地營運，當時是用中國大陸第一代磷酸鐵鋰電池，至今華德動能已經出貨545輛電動巴士，還在持續交貨中，蔡裕慶仍不滿意，強調若沒有延誤，理論上至今交車應該要破千輛。

車王電子是車用電子專業廠商，掌握車身、系統、馬達動力底盤 、控制系統製造能力，蔡裕慶指出，台北市國際會議中心前的信義路路線巴士，70%電動巴士是由華德動能提供，一趟公車來回沿路要停100多站，包括門開關跟煞車啟動，相對一般乘用電動車一天開幾十公里絕大部分時間閒置，電巴的使用率更高。

蔡裕慶指出，透過 MaaS 系統管理可以讓車載充分利用，更可以控制車況，做保養管理，還有運能規劃、管理車隊，也可以做雙向電能回充系統 V2G。

蔡裕慶表示，台灣預計有1,600部電動巴士，這樣的規模向讓台灣電巴發展在國際名列前茅，且產業也才開始發展，但台灣也跟多數亞洲國家一樣有考驗，在於城市集中化，如何讓道路主幹道停車位建置足夠充電樁，或發展移動式充電系統，都必須積極規劃。

對於台灣如何建立差異化競爭力，蔡裕慶認為要發展完整廠站設計，跟台電合作，設計業主適合的電力容量跟饋線管理系統，從太陽能、儲能、節能、到車隊管理，做到完整解決方案，並能在巴士充電時提供智慧充電排程，可以減少客運業者每月50%以上電費。

在能源方面，蔡裕慶坦言氫燃料電池跟二次電池未來將是互相競爭，台灣不可以忽略科技材料發展，他也提醒台灣不要把電動車的發展侷限在載具上，否則將難以成功，創能、用能跟儲能都應並重，加倍關注產業發展，才能維持領先，做對決策，在國際業務上，可以提供整車、底盤或車輛系統輸出，以輕資產模式經營，很多國家需要當地客製化，可以技術移轉在當地訓練夥伴。

「碳交所私營化」接軌國際碳權市場

客運公司藉由電動化減碳取得碳權，蔡裕慶認為台灣在碳權的發展慢了許多，主要是因為台灣不是聯合國碳交易組織成員，無法被歐盟環境保護基金（Environmental Defense Fund；EDF）認可，透過減碳而取得碳權進行碳交易，故在國際市場交易會有些障礙。

他建議可以透過美國那斯達克（NASDAQ）證券交易這類機構鏈結國際，這些機構經營自願性碳交易市場，在全球很多地方證券交易所管理及推動碳交易，台灣可以透過這類機構協助，「碳交易本身是很好的經濟基礎，是踏入國際社會很重要的方案。」

蔡裕慶表示，台灣雖不是聯合國會員國，但出口時所有國家都會跟台廠收碳費，計算排碳，其次，現在台灣沒有辦法到國際市場交易，但未來碳權是費用也是權利，涉及金額很龐大，光交通載具相關碳權就超過6,000億歐元，台灣不見得能直接進入國際社會市場，以政府身分很難，但可以私營化藉由國際企業組織跟國際鏈結，「現在台灣只是在國內關起門來自己玩」他說。

談到國內碳費即將上路，蔡裕慶表示，現在也只能意思收一點，不能收太多碳費，因為碳排大戶50%都是火力及石化公司，「一收就倒了」。他表示，台灣碳權需要第三方認證，但台灣的第三方認證並不被國際認同，所以才建議國際機構組織來協助，當然對方要有利益才會幫忙，也導致政府會顧慮被質疑圖利的風險，因此錯失國際鏈結的機會。

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