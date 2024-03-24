力麗盃書法賽日月潭登場 2,357件作品參賽全台之冠

第一屆力麗盃全國書法比賽初選22日結束，共計2,357件書法作品寄至日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，其中社會組更是破近20年來書法比賽紀錄，件數達到805件之多，力麗表示，作品質量之高，讓評審陷入激烈討論。

力麗盃全國書法比賽自2024年1月開始徵件，分成長青組、社會組、高中/大學組、國中組、國小五六年級組及國小四年級(含以下)、篆刻組，原民組，讓不同身分、年齡的好手展現不同風格的書法作品。

6位評審包含許美姿、顏正國、陳彥甫等極具影響力的書法家，經評審運筆穩定度、流暢度及整體綜合評估，共1,288件佳作脫穎而出，將於2024年4月21日在日月潭舉行的決賽中展開最終較量。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店總經理芮懷民表示，這次首屆初選之旅，最終收件數量為全台之冠，短短兩個月的徵集有此收穫，讓承辦及協力單位驚訝不已。這次比賽，得益於力麗觀光持續以來對公益活動與書法文化的企業責任。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，此次舉辦書法比賽，是希望莘莘學子能探索書法藝術、鑑賞及書寫能力，同時透過書寫來陶冶修身，安定心靈，蘊育更多喜好書法的師生及社會人士，藉由比賽推動書法美學人文藝術。

他表示，舉辦於日月潭力麗溫德姆溫泉酒店更是希望呈現台灣觀光的多元風貌，力麗觀光期盼能以自然環境為基礎，將生態旅遊與藝術文化相揉合，讓民眾感受到大自然的純粹，靜心聆聽與自然的對話。

蔡宗易表示，4月21日決賽，好手將在當日明潭揮毫見真章，決選後得獎作品將爭取在日月潭遊客中心、飯店大廳等公共/公開空間擇期展出，讓每一位遊客都能一同欣賞到美好的作品，在湖光山色間，共同見證書法藝術的奇妙魅力，為中華優秀傳統文化再度添上一筆光彩。 第一屆力麗盃全國書法比賽初選會場。圖／業者提供

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