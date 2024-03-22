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投資公司鼎堅航太爆勞資爭議 國發基金回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

新北市三重鼎堅航太上月爆發勞資爭議，但鼎堅航太為國發基金轉投資事業。對此，國發基金22日表示，已發函促請公司應確依勞動法規妥善安置員工。

國發基金並提出四點說明如下：

1.國發基金為協助國內新創事業發展，提供新創事業初期營運資金，積極參與投資新創事業以扶植我國新創產業發展。

2.鼎堅航太股份有限公司成立於106年5月15日，目前實收資本額2,503萬元，主要從事測量建模、公共工程及系統整合業務。

國發基金係111年9月以綠色通道小額投資方式，與天使投資機構，以1：1搭配投資比例投資該公司新臺幣300萬元，持股比率5%，未持有董監事席次及參與公司業務經營。

3.經洽鼎堅航太股份有限公司後，該公司因董總等經營階層異動影響公司營運及後續業務發展，公司於113年3月13日向股東報告公司營運狀況及欲清算解散之規劃。

4.國發基金已發函，促使公司應確依勞動基準法相關規定妥善安置員工，保障員工權益。國發基金投資各新創事業，向來要求公司恪遵法令規定，重視公司治理，妥善照顧員工，以促進勞資和諧，共創雙贏。

國發基金 天使投資 航太

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