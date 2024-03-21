橘子旗下「漫畫星」攜手台灣角川 搶攻文創商機

橘子集團旗下原創內容平台「漫畫星」為推動台灣IP內容生態圈發展，21日攜手台灣角川舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」媒合會，邀請漫畫小說創作團隊與影視出品方、影視製作公司、電信及OTT串流平台交流，現場邀請到紅衣小女孩、一種態度、金盞花大影業、周子娛樂、網銀國際影視、有戲娛樂、樂到家、三立電視及中華電信等近30家知名業者參與，共同助力台灣IP多元發展。此外，漫畫星亦宣布旗下破75萬瀏覽數的《三個不結婚的女人》，與「網銀國際影視」正式簽訂電影計畫，驅動台灣原創IP內容朝國際影視市場邁進。

為加速台灣IP文本及影視跨域合作，媒合會現場由漫畫星精選5部人氣漫畫作品和台灣角川力薦6部小說作品的創作團隊，與近30家知名影視業者進行提案，期待能成功推動漫畫、小說做影視化跨域的合作，共同提升台灣內容產業商業力，創造更多放眼國際的改編作品。

此外，活動也邀請牽猴子總經理王師、《用九柑仔店》 作者阮光民、《我是自願讓他殺了我》 作者逢時，以及大人的漫畫社 主持人陳怡靜，分享「影視製作方如何挑選具潛力的文本」、「創作者面對文本改編所面臨的取捨」、「如何從行銷角度找尋影視化賣點」及「影視化為IP創造的衍生應用」等經驗，由「改編提案方」、「創作者」及「授權方」三種角度，了解三方協調配合下所共譜出的IP內容應用成功路徑。

橘子集團原創中心總監胡明顒表示：「橘子集團成立『漫畫星』的初衷，是想讓台灣好故事以多元樣態被更多人看見。這次與台灣角川合作舉辦媒合會，就是希望借助眾多劇場、電影、影視製作、OTT平台等各方內容產業的專業及資源，共同驅動台灣 IP 產業跨域合作，朝國際市場邁進」。

漫畫星也於活動上公開好消息！旗下經紀合作作品《三個不結婚的女人》以原創愛情喜劇內容於平台累積超過75萬點閱數的口碑好評，目前除了協助實體書宣傳與音樂劇改編外，更重磅宣布與「網銀國際影視」正式簽訂《三個不結婚的女人》電影計畫！未來影視作品將如何詮釋個性迥異、天生自帶女子力的三姊妹精彩單身日常，備受粉絲期待。