營收獲利再創歷史新高 築間每股賺8.61元

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告去年財報，全年合併營收57.63億元，年增32.69%，稅後淨利3.55億元，每股純益（EPS）8.61元。築間並擬每股配發現金股利6元，加計已配發去上半年度現金股利3.5元，合計全年超額配息每股9.5元，配發率高達110.34%，以今日收盤參考價139元計算，現金殖利率達6.83%。

築間表示，展望今年，築間深耕台灣餐飲市場且旗下品牌優化布局，並拓展海外市場，布局香港、日本展店，加上強化類直營加盟模式，推升展店數，以期營收結構優化，為公司再添成長動能。

築間表示，瞄準台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，品牌定位分布在中、高價位區間，並抓緊單身經濟的餐飲消費需求，為滿足台灣餐飲消費市場求新求變的需求，築間創造多品牌的競爭優勢，同步亦進行品牌的規模調整，累積至目前，生成9大自有品牌，推進集團全品牌台灣總家數，從單店到超過170家規模。

築間指出，集團成立逾10年，不斷推出新的餐飲品牌搶市，今年，將持續於台灣北、中、南餐飲一級戰區打造集團品牌聚落，創造聚客效益，帶動業績成長，亦將持續積極拓展海外市場。

築間也說，除了一月已於香港銅鑼灣開幕的「築間酸菜魚」，預計再推動兩大品牌進軍香港，「築間幸福鍋物」東北亞分店亦籌備下半年於日本大阪開設。同時，公司將強化類直營加盟模式，以推升台灣展店家數。