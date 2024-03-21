築間超額配息 去年每股擬配息9.5元、股息殖利率近7%

築間（7723）今日公告2023年營收、獲利再創歷史新高，每股純益8.61元，董事會同時通過下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利6元，加計已配發的上半年度現金股利3.5元，合計全年超額配息每股9.5元，配發率高達110.34％，以今日收盤參考價139元計算，現金殖利率達6.83％，股息配發率與股息殖利率居餐飲股之冠。

築間2023全年合併營收57.63億元、年增率32.69％，營業利益5.08億元、年增40.81％，歸屬母公司稅後淨利3.55億元、年增率30.52％，營收獲利再創歷史新高，惟股本膨脹，每股稅後盈餘8.61元，較前一年的8.74元略為下滑。

展望今年，築間表示，將深耕台灣餐飲市場，瞄準台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，品牌定位分布在中、高價位區間，並抓緊單身經濟的餐飲消費需求。此外，今年將持續於台灣北、中、南餐飲一級戰區打造集團品牌聚落，創造聚客效益。

海外市場方面，除了1月已於香港銅鑼灣開幕的「築間酸菜魚」，公司預計再推動兩大品牌進軍香港，「築間幸福鍋物」東北亞分店亦籌備下半年於日本大阪開設。同時，公司將強化類直營加盟模式，以推升台灣展店家數。隨著海內外餐飲市場版圖持續擴大，可望進一步優化營收結構，為整體營運再添成長動能。