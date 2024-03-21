大選後眾案齊發！房市「329檔期」 北台灣推案量逾3千億

住展雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案預估量，來到3140億元，較去年同期實際推案量成長約1171.9億元，年增59.5％，創歷史新高紀錄。其中商、廠辦案占比4.6％，與去年近一成的比率砍半，商辦熱度暫歇。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，此況並不意外，去年房市籠罩在包括大選與平均地權條例等各種不明確性，延後推案態勢明確，且政策法令下的推案時程壓力，都讓今年供給量翻揚。

而今年北台灣329檔期主力放在北北桃，共2639.5億元，占了85％的量能，其中台北市有971億元，占3成，首都推案水準仍居高不下。新北市、桃園市各為857.8與810.7億元，占比27.3％與25.8％，北北桃生活圈新案齊發。

陳炳辰分析，北台灣還有不少熱門地區先前傳出將推新案，包括桃園市的機捷A7、A20站生活圈，和新北市與新竹地區多個重劃區，目前還未在329檔期發酵，但下半年有美國大選、新版囤房稅上路等變數，是否趕在新總統上任、或有慶祝行情的520檔期推出，很快就有答案。