北台灣329檔期爆逾3千億歷史巨量 台北市4大新案帶頭衝

房市回暖，北台灣329檔期爆歷史巨量。據住展雜誌統計，今年北台灣房市329檔期推案預估量達3,140.5億元，較去年同期成長約1171.9億元，年增59.5％，創歷史新高，其中商、廠辦案占比4.6％，較去年近一成比例砍半，也顯見今年住宅推案量相當火熱。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年房市籠罩在包括大選與平均地權條例等各種不明確性，延後推案態勢明確，且政策法令下的推案時辰壓力，都讓今年供給量翻揚毫無懸念。

今年北台灣329檔期主力放在北北桃，共2639.5億元，共占了85％的量能，其中台北市來到971億元，佔了三成，首都推案水準仍居高不下。新北市、桃園市各為857.8與810.7億元，占比27.3％與25.8％，北北桃生活圈新案齊發。

陳炳辰指出，台北市今年檔期有四案預估可站上百億元，包括「達永‧新潤永吉路案」、「中工鳴森苑」、「士科大院」，以及商辦案「遠雄商舟」，上述各自具備信義區、民生社區、北士科重劃區地段優勢，發展出量能不意外。

值得注意的是，台北的房市交易熱區中山區預計有5案推出，為行政區中數量之最，加總約來到90億元，顯然可見建商對市中心區域高度期望。

新北市與桃園市則分別有指標建商長虹建設、麗寶建設於新北市林口區與桃園區小檜溪推出預計達百億元指標案。而去年新北市最熱地域三重區，今年將持續延燒，329檔期預計有7案推出，加總約278億元案量，最大亮點為「甲山林市政官邸3號」、「寶石睿岳」、「富麗天景」，預期各有達50億元以上量能，增添三重區房市價值。

桃園市則將目光集中在大園區，預期有5案推出，雖推案量不算大，以去年延推到此檔期的「上順艾麗」較為焦點，但大園區在鄰近青埔，以及航空城和客運園區話題炒熱，已為桃園市預售新案熱門地帶。

北台灣其餘縣市上，新竹地區329檔期估推357.3億元，寶山鄉的「宏道新竹帝寶6區」預估有達百億元的量能，加計指標建商富宇也在寶山鄉山湖路推案，寶山鄉在此檔期的亮眼度可見一斑，受惠竹科核心地帶竹北市、新竹市的外溢與比價效益不言可喻。

值得一提的是，基隆市推案量預估122億元，此量體雖然僅是熱門縣市的一個大案量，但暖暖區的話題案「甲山林城上城2-美麗上城」為一大看頭，且因為近期基隆港區新案攀上高價，讓基隆市房市後市可期。