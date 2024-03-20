「Blooming Taiwan」臺灣永續時尚服裝品牌綻放東京

3月的東京不僅是櫻花盛開的季節，亦是全球時尚品牌爭相集聚的重要市場，包括東京時裝周TOKYO FASHION WEEK及TOKYO CREATIVE SALON等各式時尚藝術慶典，猶如百花般齊放於東京舉辦。今年貿易署攜手紡拓會協助臺灣服裝服飾品牌，以「Blooming Taiwan」主題式包裝行銷，將蓬勃朝氣且深具魅力的臺灣時尚創意，以POP UP限定快閃展銷型式及動態展演等注入日本市場，引發高度關注及潛在商機。

紡拓會表示，本季以2024春夏系列新品為主，使用來自臺灣供應鏈的布料如力鵬、和明紡織等，永續材料、輕薄透氣，再輔以精巧做工與獨特的版型設計，在春日盛宴中，展現多元繽紛的時尚魅力，吸引各族群消費者的青睞。此外，為積極協助品牌拓展日本當地市場，除了結合日本KOL前來宣傳外，也邀請包括阪急百貨、PARCO百貨及日本著名精品店United Arrows等重量級買家蒞臨現場商貿洽談，爭取最大的商機效益，預估後續接單商機預估可達50萬美元以上。

紡拓會持續推動將臺灣品牌打入市場核心點位，搶占商機，在多方合作努力下，此次終於搶下東京都熱門的澀谷百貨Shibuya Scramble Square場地使用權，並於「TOKYO CREATIVE SALON」開幕日同時展開為期三天的快閃活動！展出Seivson、UUIN、PCES、IRENSENSE、odyssey、Reflection等共計6家品牌。

本次「Blooming Taiwan」快閃活動為聯動東京大型時尚盛典「TOKYO CREATIVE SALON」所策劃執行，此盛典為東京都聯合日本橋、丸之內、銀座、有樂町、六本木、赤坂見附、原宿、澀谷、新宿、羽田機場等地舉辦為期兩周的時尚盛事，締造大量話題性也創造諸多商業機會。

動態展演由長年耕耘日本市場的品牌Seivson，於3月16日在阪急銀座百貨發表，吸引數百人次前來觀賞。亦於阪急銀座男士館及澀谷Shibuya Scramble Square舉辦期間限定POP UP活動，商品銷售業績十分亮眼，再創品牌焦點新高峰。