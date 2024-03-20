「Blooming Taiwan」臺灣永續時尚服裝品牌綻放東京
3月的東京不僅是櫻花盛開的季節，亦是全球時尚品牌爭相集聚的重要市場，包括東京時裝周TOKYO FASHION WEEK及TOKYO CREATIVE SALON等各式時尚藝術慶典，猶如百花般齊放於東京舉辦。今年貿易署攜手紡拓會協助臺灣服裝服飾品牌，以「Blooming Taiwan」主題式包裝行銷，將蓬勃朝氣且深具魅力的臺灣時尚創意，以POP UP限定快閃展銷型式及動態展演等注入日本市場，引發高度關注及潛在商機。
紡拓會表示，本季以2024春夏系列新品為主，使用來自臺灣供應鏈的布料如力鵬、和明紡織等，永續材料、輕薄透氣，再輔以精巧做工與獨特的版型設計，在春日盛宴中，展現多元繽紛的時尚魅力，吸引各族群消費者的青睞。此外，為積極協助品牌拓展日本當地市場，除了結合日本KOL前來宣傳外，也邀請包括阪急百貨、PARCO百貨及日本著名精品店United Arrows等重量級買家蒞臨現場商貿洽談，爭取最大的商機效益，預估後續接單商機預估可達50萬美元以上。
紡拓會持續推動將臺灣品牌打入市場核心點位，搶占商機，在多方合作努力下，此次終於搶下東京都熱門的澀谷百貨Shibuya Scramble Square場地使用權，並於「TOKYO CREATIVE SALON」開幕日同時展開為期三天的快閃活動！展出Seivson、UUIN、PCES、IRENSENSE、odyssey、Reflection等共計6家品牌。
本次「Blooming Taiwan」快閃活動為聯動東京大型時尚盛典「TOKYO CREATIVE SALON」所策劃執行，此盛典為東京都聯合日本橋、丸之內、銀座、有樂町、六本木、赤坂見附、原宿、澀谷、新宿、羽田機場等地舉辦為期兩周的時尚盛事，締造大量話題性也創造諸多商業機會。
動態展演由長年耕耘日本市場的品牌Seivson，於3月16日在阪急銀座百貨發表，吸引數百人次前來觀賞。亦於阪急銀座男士館及澀谷Shibuya Scramble Square舉辦期間限定POP UP活動，商品銷售業績十分亮眼，再創品牌焦點新高峰。
Seivson此次動態展演聯合臺灣多家紡織產業鏈廠商如：布料商富暘纖維有限公司、副料商恭盟服飾材料股份有限公司、伸詠服裝材料有限公司、上上服裝材料有限公司及下游臺灣成衣業者錸恩斯國際有限公司、上勝企業有限公司、林陳設計有限公司等，以鮮明的品牌形象與造型設計，強化臺灣紡織時尚產業實力於國際舞臺的聲量。4月也將延續新作於臺北時裝周及服飾品國際買主採購洽談會商貿平台發表，共同創造台日雙邊市場新商機。
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