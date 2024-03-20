電商搶「出遊商機」 戶外用品國內外都熱賣

春季來臨也是戶外演唱會、賞花等旺季，因五月天演唱會、大港開唱演出倒數，加上花季期間、連假春遊潮與電價調漲在即，戶外露營與節電商機湧現，Yahoo奇摩購物觀察，露營視聽娛樂「投影機」、「空拍機」等需求刺激買氣飆升；4月電價即將調漲，平台節能冰箱、滾筒洗衣機與除濕機也有感成長。

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂指出，最近是櫻花、牡丹、海芋等賞花旺季，帶動戶外出遊風潮，自3月入春後整體戶外品類商品業績相較去年同期成長逾10%，近一年來購買戶外運動用品的消費者中，年齡主要集中在45-54歲，其次則是35-44歲之間，兩大年齡層占了約55%。進一步分析，當中又以世界知名露營領導品牌Coleman、有露營界LV美稱的Snow Peak、百年日本運動品牌MIZUNO的商品最受歡迎，由此可見消費者採購戶外運動用品時首重知名品牌的產品品質與信賴感。Bibian比比昂瞄準春季出遊商機，即日起至3月31日集結時尚戶外服飾、春季彩妝保養商品推出眾多優惠，包括首購享50%OFF，下單消費滿台幣799元即享國際運費0元等供消費者選購。