快訊

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

電商搶「出遊商機」 戶外用品國內外都熱賣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

春季來臨也是戶外演唱會、賞花等旺季，因五月天演唱會、大港開唱演出倒數，加上花季期間、連假春遊潮與電價調漲在即，戶外露營與節電商機湧現，Yahoo奇摩購物觀察，露營視聽娛樂「投影機」、「空拍機」等需求刺激買氣飆升；4月電價即將調漲，平台節能冰箱、滾筒洗衣機與除濕機也有感成長。

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂指出，最近是櫻花、牡丹、海芋等賞花旺季，帶動戶外出遊風潮，自3月入春後整體戶外品類商品業績相較去年同期成長逾10%，近一年來購買戶外運動用品的消費者中，年齡主要集中在45-54歲，其次則是35-44歲之間，兩大年齡層占了約55%。進一步分析，當中又以世界知名露營領導品牌Coleman、有露營界LV美稱的Snow Peak、百年日本運動品牌MIZUNO的商品最受歡迎，由此可見消費者採購戶外運動用品時首重知名品牌的產品品質與信賴感。Bibian比比昂瞄準春季出遊商機，即日起至3月31日集結時尚戶外服飾、春季彩妝保養商品推出眾多優惠，包括首購享50%OFF，下單消費滿台幣799元即享國際運費0元等供消費者選購。

PChome 消費

延伸閱讀

挑戰亞馬遜地位！靠低價搶進歐美市場 大陸電商鐵木爭議不斷

電價漲定了！民進黨堅持反核 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕

港澳媒體踩線團首站台中 市府力推樂園賞花採果趣

用電千度以上家庭電價將漲10％ 台電：有助節電

相關新聞

北市豪宅買氣吹冷風！專家：比腰斬還慘 這兩大原因是關鍵

受政府打房等因素影響，豪宅買氣萎靡不振，尤其《平均地權條例》修正案去年七月上路，被視為壓垮市場最後稻草。住商機構觀察資料...

日本結束負利率，擺脫失落30年？專家說還缺這一支箭

對於日本宣布結束負利率，國內財經專家正面看待，認為對日本經濟是正向發展，也是實現之前安倍三支箭其中一箭的目標。不過，大家...

預售屋連4月單月交易破萬件 大選後329檔期熱鬧可期

信義房屋統計每月預售屋揭露資料，去年10月到今年1月已連續四個月的單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好時，單月揭露可達1....

全家攜中華郵政推「店寄i郵箱」 店到店擴大6600處取貨點

全家（5903）打造最完善的包裹服務產業鏈，今（20）日宣布攜手長期合作夥伴「中華郵政」推出「店寄i郵箱」服務，以全台2...

2022年來首見 新屋市場連四月預售單月揭露破萬件、買氣轉熱

信義房屋彙整實價登錄網每月預售揭露資料，統計發現去年10月到今年1月已經連續四個月的預售單月揭露量都超過一萬件，為202...

預售投資炒房熱再起？ 連續4個月單月揭露破萬件

信義房屋統計每月預售揭露資料，統計去年10月到今年1月已經連續四個月的預售單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好投資暢旺時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。