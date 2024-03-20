全家攜中華郵政推「店寄i郵箱」 店到店擴大6600處取貨點

全家（5903）打造最完善的包裹服務產業鏈，今（20）日宣布攜手長期合作夥伴「中華郵政」推出「店寄i郵箱」服務，以全台2,400多處i郵箱連結「全家店到店」物流服務，推升全家取貨點達到6,600處，並補足過往學校、交通樞紐、廠辦等封閉商圈的缺口，成為最便利的包裹取貨平台。

根據資策會MIC調查顯示，消費者包裹取貨方式以超商取貨佔86%為最大宗，顯現不受時空限制的取貨便利性是消費者最重要的考量。

全家店寄i郵箱主打三大特色，包括「包材不限」、「材積擴大」、「可寄重量提升」，有別以往超商與i郵箱間僅限便利包包材、僅可寄送1公斤內小物品的限制，店寄i郵箱服務比照一般全家店到店服務，消費者可自備包材寄件，材積符合單邊不超過45公分、長寬高相加105公分內，且重量在5公斤內包裹皆可寄送，除了適合親友間寄送物品，也瞄準個人社群賣家多元的寄件需求。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，全家推出包裹「店到店」服務已逾16年，並運用店點密集、24小時營業、逆物流等優勢，滿足消費者隨時寄取貨的需求，也帶動超商成為電商最後一哩路的產業變革。全家也針對各個寄取貨流程上的服務缺口精進，如近年創新推出「APP包裹預約取」、「宅家取」、「APP跨平台貨態查詢」及「爭議包裹退貨平台」等服務，皆以消費者需求為出發點。

全家此次攜手中華郵政推出「店寄i郵箱」，一舉讓全家店到店取件達6,600個據點，增添學校、車站、商辦大樓等封閉型商圈的服務便利性，消費者將可依自身需求選擇取件點，且不受時間限制，24小時皆可便利自取。

消費者藉由全家FamiPort機台操作，寄件後約3-5天可送達至i郵箱，收件人可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱取件，輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取包裹。