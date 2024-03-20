北市豪宅買氣吹冷風！專家：比腰斬還慘 這兩大原因是關鍵

受政府打房等因素影響，豪宅買氣萎靡不振，尤其《平均地權條例》修正案去年七月上路，被視為壓垮市場最後稻草。住商機構觀察資料發現，雙北市去年下半年豪宅交易量皆有下滑，其中台北市量縮幅度更較2020年高點跌破八成。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨分析，該法所通過的「私法人購屋許可制」，加上去年下半年適逢總統大選前景不明，讓高資產族群置產較為謹慎。

住商機構根據台北地政雲、實價登錄資料統計，台北市去年下半年總價一億元以上豪宅交易件數，共達21件，與2022年同期相比，交易量縮約63.2%，若與4年前、2020年同期高點的130件相比，交易量縮高達83.8%。新北市總價6,000萬元以上住宅交易，去年下半年僅剩47件，相比4年前高點，跌幅也近19%。

徐佳馨指出，雙北豪宅市場受限於政府打房氛圍，與去年下半年國內外政經情況皆不明朗，買氣難有起色，尤其北市豪宅總價高，在央行「限貸令」的政策背景之下，豪宅客負擔加重，交易量縮幅度更大；不過，新北2022、2023年下半年度豪宅交易量相差無幾，顯示北部豪宅客群似有外擴現象，才讓新北市仍保有基本交易量。