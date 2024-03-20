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2022年來首見 新屋市場連四月預售單月揭露破萬件、買氣轉熱

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋彙整實價登錄網每月預售揭露資料，統計發現去年10月到今年1月已經連續四個月的預售單月揭露量都超過一萬件，為2022年來首見。

信義房屋不動產企研室專案經理指出，過去景氣好投資暢旺時，單月揭露可達1.2萬件，景氣欠佳時每月預售揭露量約6千餘件，反映當前即使缺乏投資型買盤，預售市場表現仍相當亮眼。

曾敬德表示，預售交易量持續達到單月破萬件，在平均地權條例管制換約買盤退場後，仍維持萬件交易量，反映市場景氣暢旺，過去市場題材都圍繞在捷運站、重劃區與重大建設，這三年則多了科技業投資題材。

他觀察，目前預售市場仍是自用當道，但也有少數個案以低自備等方式吸引長期置產的客戶，今年股市一度創下兩萬點新高，加上後續電價調漲等議題，房市短期氛圍仍會偏向熱絡。

統計顯示，近期的低點出現在平均地權條例上路後的兩個月，7月揭露六千餘件，8月揭露近八千件，但去年10月開始連續4個月預售揭露量都超過一萬件，顯見選舉並未對於預售銷售造成太多干擾。

今年一月預售平均成交單價為每坪43.9萬元，而2021年七月實登2.0上路後當月平均成交單價為每坪34.5萬元，全國房價出現一大波漲勢。

信義房屋 實價登錄 景氣 重劃區

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