中華郵政與全家便利商店強強攜手 首次推出「國內包裹店寄箱」服務

中華郵政公司與全家便利商店攜手合作，首次推出「國內包裹店寄箱」服務。自今日起，民眾除可於全國超過4,000處設有FamiPort機臺的全家便利商店據點交寄便利包外，再新增交寄國內包裹至全國2,408座「i郵箱」取件服務，每件資費60元，與超商店到店服務價同。

另為慶祝郵政節，即日起至4月16日止，在「全家」便利商店FamiPort機臺選擇「店寄i郵箱」寄件服務，完成寄件可獲得免費兌換中杯「Let's Café熱經典拿鐵乙杯」小白單一張，限量5,000份，送完為止，兌換期限至今年4月30日23:59止。

中華郵政公司表示，為增加多元收寄通路，自2019年起陸續與全家、7-Eleven及萊爾富等超商合作，提供1公斤以下「便利包」郵件「店寄宅」及「店寄箱」服務。本次再與全家便利商店聯手推出「國內包裹店寄i郵箱」，係首次將與超商合作業務擴大至國內包裹，凡尺寸最長邊不超過45公分，長寬高合計不超過105公分且重量在5公斤內之包裹，皆可透過「全家」店舖寄至i郵箱取件，資費划算又方便。i郵箱24小時取寄件功能深受民眾認同，使用率穩定成長，未來將持續與各界業者合作，以自助取寄件網絡提供民眾更便利的用郵服務。

寄件人可於全家便利商店使用FamiPort機臺建立「店寄i郵箱」託運單，持執據至櫃檯繳費，即能完成交寄。郵件寄達指定i郵箱，收件人於三日內憑系統發送的簡訊取件碼及手機末3碼快速領取郵件。