肉眼能看到核融合？陽明交大學生首度近距離體驗核融合反應原理

陽明交大碩士生首度近距離了解核融合產生能量的原理！聚界潔能公司策略長謝宏輝博士3月17日在陽明交通大學台南校區舉行核融合能源相關演講。他指出，核融合發電是一種安全、潔淨、永續的能源，有望解決人類未來的能源需求。聚界開發的離子束教育系統（ion beam system），可協助學生在教室就能近距離觀察核融合的軌跡與生成物。

謝宏輝曾擔任安謀控股（ARM）公司台灣區總經理，對於半導體產業有著豐富的經驗，目前專攻於核融合技術的研發，也因此現場吸引上百位智慧科學暨綠能學院及光電學院的碩士生。

在演講中，謝宏輝介紹了核融合發電的原理和優勢。他指出，核融合發電是一種安全、潔淨、永續的能源，有望解決人類未來的能源需求。然而，核融合發電也面臨著技術難度高和成本高昂等挑戰。謝宏輝在演講中也介紹了聚界潔能獨家開發的ion beam system。這台教育系統不僅是全球唯一，外圍的四個管道可注入反應物質、抽真空，透過數個偵測器，讓學生完整觀察核融合的軌跡、生成物。

謝宏輝表示，通常學生接觸核融合僅限於教科書理論，缺乏實際操作經驗，因此聚界潔能開發了一套教育用系統，包括軟硬體、課程、師資以及諮詢服務，讓學生可以近距離觀察核融合的反應，從而更深入地理解核融合原理。

在演講結束後，同學們踴躍提出各種問題，涵蓋了核融合技術商展模式與時間、增值技術以及未來應用等議題。陽明交通大學智慧科學暨綠能學院的施研究生表示，過去對核融合的印象僅停留在國中時期的考試題目中，但在演講中漸漸發現原來核融合有如此多樣的反應方式，不同於核分裂，且不會產生放射性物質，因此對未來核融合技術的發展充滿期待。

此外，智慧計算與科技所的許同學也激動地分享，在謝宏輝的演講中竟然能看到質子移動的現象，感到非常神奇。他期待聚界潔能研發的離子束教育系統能夠讓同學們親身動手操作，以實踐學以致用的理念。

陽明交通大學光電學院教授李偉表示，核融合發電是未來能源發展的重要方向，學校一直致力於核融合發電技術的研發，與聚界潔能的合作將進一步提升學校在核融合領域的研究實力。

目前，陽明交通大學已與聚界潔能展開合作，離子束系統已設置於校園實驗室中，預計最快下學期9月即可開設相關課程，希望透過離子束教育系統，培育更多在核融合領域的優秀人才。