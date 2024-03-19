都更、危老時程獎勵5月15日起減少 中市都發局籲儘早申請

改善居住環境品質，進行老舊建物改善，中央訂定「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」自條文施行日起一定期間內申請報核者，給予獎勵容積的規定。台中市都市發展局表示，自今年5月15日起，相關時程獎勵將陸續減少，籲請民眾或業者如符合條件儘早申請。

都發局說明，申請都市更新重建自今年5月15日起，位於已劃定應實施更新的地區，時程獎勵由10%降至5%、未經劃定應實施更新的地區由7%降至3.5%；危老重建則於5月12日起調降時程獎勵由2%降為1%。

都發局表示，市府積極推動都市更新及危老重建工作，除委託專業團體成立都市更新總顧問及危老重建輔導團，免費協助民眾進行法令諮詢及協助申請等服務，另為推廣都市更新及危老重建，更辦理多場地方說明會及相關教育課程，盼更多民眾了解後，積極參與改善自身居住環境及提升居住安全。

都發局提醒，民眾或業者如有都市更新及危老重建相關問題，歡迎洽詢都發局都市更新工程科，將竭誠予以協助。