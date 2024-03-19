輕軌也會漲！北部這站房價兩年漲3成5奪冠

淡海輕軌第一階段的綠山線和藍海線，已分別於2018年底、2020年底相繼通車，新店安坑輕軌也已在2023年2⽉開通，究竟新北兩大輕軌哪些站點的房價漲最多？

樂屋網對比淡海輕軌、新店安坑輕軌2021年和2023年的房屋單價，結果顯示，房價漲幅前5名中，有4名都是淡海輕軌，其中濱海義山站更是大漲超過3成5，成為漲最多的站點。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出， 淡水地區長期受制於氣候和交通問題，房價一直處於低檔水位，然而，隨著總體房價持續往上飆升，淡水地區的房價自然也受到拉抬，且因房價基期低，價格漲幅更加突出。

其中淡海輕軌漲幅最多的是濱海義山站、淡水行政中心站，位於淡海新市鎮的交通要道濱海路二段，擁有賣場、超市和學校等，同時也鄰近舊市區，使得居民更有機會享受到舊市區的生活機能，該區多為屋齡較新的大樓，受新建案價格的帶動，成為淡海輕軌中房價上漲最為明顯的地區。

洪安怡指出，淡江大橋預計明年完工，完工後，評估可縮短淡水、八里兩端約25分鐘車程，此外，淡北道路也已於今年2月動工，這些交通建設將進一步提升淡水地區的聯外便利性。

新店安坑輕軌中唯一上榜的站點，新和國小站，與十四張站相距僅一站，但房價更加親民。該區域步行10分鐘內可抵達中和景新街，生活中的採買需求，都可由南勢角商圈補足，因此成為安坑輕軌近兩年來房價上漲最為明顯的區域。