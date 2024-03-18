鼎祐健康及台北作想公開收購天良 群益證擔任受委任機構
群益金鼎證券（6005）表示，已獲鼎祐健康事業及台北作想兩家公司委任，做為公開收購天良生物科技（4127）受委任機構，負責接受股東應賣事宜，履約保證銀行則由台中商銀擔任。
依據公開收購人公告，本公開收購目的是期望透過結合雙方的廣告服務及零售通路資源，協助被收購公司拓展營運規模，進而提升整體競爭優勢。
公開收購說明書所揭露，收購人之一的鼎祐健康事業負責人為于學彬，本次預定公開收購期間從3月21日上午9時起至4月23日下午3時30分止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言