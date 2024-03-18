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鼎祐健康及台北作想公開收購天良 群益證擔任受委任機構

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）表示，已獲鼎祐健康事業及台北作想兩家公司委任，做為公開收購天良生物科技（4127）受委任機構，負責接受股東應賣事宜，履約保證銀行則由台中商銀擔任。

依據公開收購人公告，本公開收購目的是期望透過結合雙方的廣告服務及零售通路資源，協助被收購公司拓展營運規模，進而提升整體競爭優勢。

公開收購說明書所揭露，收購人之一的鼎祐健康事業負責人為于學彬，本次預定公開收購期間從3月21日上午9時起至4月23日下午3時30分止。

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