大同推出拉門復古電視icash2.0 重現1960年代要價2、3萬元的彩色電視

大同（2371）與愛金卡再次聯手回憶殺，推出全台唯一大同拉門復古電視icash2.0，此次完整復刻這台當年要價就值2、3萬元的彩色電視，將於3月19日在全台7-ELEVEN門市及momo購物網上市。

大同指出，早期電視機剛推出的年代，只要家中擁有一台，絕對是鄉里間最時髦的象徵，總會出現鄰居們擠在家裡一起看電視的有趣場景，大同於1960年代首創國產自製電視機，這台當年要價就值新台幣2、3萬元的彩色電視，相當於大同電視廠副廠長當時5個月的薪水，而同時期板橋亞東醫院附近的兩層樓透天厝40坪才賣10萬元。

大同電視icash2.0外觀有著整體造型仿木外箱，下方喇叭孔鏤空雕花及整台紅木色上漆，完美呈現復古木質感，更加入早期電視機最具特色的拉門設計，可手動自行往兩側開闔，拉門打開後即可看見電視機本體，復古的曲面螢幕及大大的可轉動選台旋鈕，全機逼真復刻細節，散發出濃濃的懷舊氛圍，重現當年一台要價就值新台幣2、3萬元的華麗價值，於感應時螢幕會顯現早期電視節目停、開播出現的獨特彩色條紋檢驗圖畫面，各種顏色組合而成的檢驗圖完美復刻舊時記憶。