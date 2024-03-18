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碳交所「全球碳市場論壇」 邀國際碳市場代表聚焦未來展望

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

「2050淨零城市展」即將登場，臺灣碳權交易所表示，將於「全球碳市場論壇」中，與德國排放署（DEHSt）、日本東京證券交易所碳信用市場（Carbon Credit Market）、新加坡氣候影響力交易所（CIX）等國際碳市場代表，共同探討碳交易法規、發展現況與未來展望。

面對全球氣候變遷帶來的挑戰，淨零減碳成為全球永續發展的關鍵目標。根據統計，已有超過150個國家、260個城市、1,000家企業承諾淨零，全球正在透過實際的行動來實現淨零轉型。

臺灣亦於2022年揭示2050淨零路徑藍圖，並宣布四大轉型策略、兩大治理基礎及「12項關鍵戰略」的行動方案。

為跟上世界的腳步，國發會與台北市電腦公會預計3月19日至3月22日舉辦「2050淨零城市展」，臺灣碳交所積極配合政策，邀請國際著名代表參加，期望透過連結國內外城市，分享數位轉型與淨零科技的解決方案，促進臺灣實現淨零目標。

臺灣碳交所自2023年8月成立以來，積極發展及推廣臺灣碳市場與國際接軌，促進碳管理領域的合作與知識交流，並透過與國際標準認證機構，以及北、中、南大學與學術機構合作，培養在地碳市場領域的人才。

臺灣碳交所2023年12月22日啟動國際碳權交易平台，提供企業因應供應鏈減碳及碳中和的工具，讓臺灣正式邁入排碳有價的時代，今年並將規畫建置國內減量額度交易平台，協助臺灣企業為全球減排做出實質貢獻。

作為官方唯一指定的碳權交易平台，臺灣碳交所在本次論壇邀請各國代表介紹該國碳定價的法規架構及碳市場的發展現況、挑戰及展望，並邀請長期協助建置溫室氣體監理相關法規及執行國際合作的專家擔任小組座談主持人，引導各國代表針對碳權的定位、碳信用的品質及未來發展與國家監理機制等各項議題進行交流及討論，做為未來建置臺灣碳市場的借鑒。

國發會 日本 減碳

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