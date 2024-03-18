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光陽49800元促銷奏效 延長到4月底止

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
光陽宣布促銷延長至四月底。（記者邱馨儀攝影）
光陽宣布促銷延長至四月底。（記者邱馨儀攝影）

車市場戰情正高，光陽工業宣布 KYMCO 新豪邁125與大地名流125均一價49,800元的促銷策略奏效，成功拉高市占率，並將延長到4月底止。搶在夏天旺季來臨前以均一價搶市，目標拿下國民車的市占第一。

三陽SYM接連推出新車款，將2月機車市占拉至44.9%，引發光陽強力反撲，推出重量級促銷案，使得機車市場的戰火升高。

光陽在3月1日宣布針對原價6.5萬元的新豪邁125和7.1萬元的大地名流祭出限時均一價49,800元的促銷價（汰舊換新並限現金購車）。半個月過去，相對於2月的銷售，大地名流占有率成長3.87倍，新豪邁則成長33%。

光陽工業指出，限時均一價由於價格極具吸引力，成功帶動銷售，在大眾車市場（排除三陽性能車款JET），光陽已取得優勢，在國民車的市占率更超過四成，成功拉升光陽的銷售率與市占率。

光陽公司強調，活動開始至今接到的新訂單已超過4,500張，光陽並已與協力廠商作好準備，將在最短的時間內交車，讓消費者可以在春假開心的騎上新車。

光陽 車市

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