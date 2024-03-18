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大魯閣小股東暴增逾萬人 王品未公布紀念品就吸2000人卡位

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大魯閣（1432）今年股東會紀念品加碼，總價值升級到超過3,600元，成功吸引小股東捧場，截至上周五，零股股東人數自3月以來暴增逾萬人，來到16.4萬人，總體股東人數也來到17.47萬人。每年同樣以股東會紀念品吸睛的王品（2727）今年尚未公布紀念品內容，但零股股東已先卡位，3月以來增加2,000多個持股不滿1,000股的小股東，整體股東人數亦水漲船高，來到8.8萬人。

根據集保中心統計資料顯示，大魯閣截至上周五零股股東人數達16.4萬人，持股1~5張股票人數來到9,454人，分別較上周增加5,550人、1,003人，總體股東人數一周暴增逾6,500人。累計3月以來零股股東人數由15.1萬人增加至16.4萬人，僅半個月時間，增加1.3萬人，總體股東人數也由15.8萬人增加至17.5萬人，共增近1.7萬人。

大魯閣今年股東會預計於5月31日舉行，3月28日為有權參加股東會的最後買進日，股東會紀念品自5月31日起可以透過「大魯閣 Plus」APP線上領取使用，持股不及1,000股的小股東可取得「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」。1,000股以上的股東，另外再加發消費抵用券800元。

同樣每年股東紀念品話題性十足的王品，近年皆選在最後買進日後才公布紀念品內容，即便公司還未宣布，但3月以來零股股東亦開始見「卡位」買盤。王品截至上周，零股股東人數來到7.6萬人，3月以來增加2,200餘人，總體股東人數由8.5萬人增加至8.8萬人。

王品日前已公告6月6日召開股東會，並表示股東常會尚未決定是否發放紀念品，將在開會55日前再行公告，以此推估王品將在4月上旬公告，按照王品董事長陳正輝強調，要把「股東變鐵粉」的原則，過去五年都是大手筆，推估今年將會比照去年3,000元價值的優惠券。

王品 股東會紀念品

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