樂迦醫療長張裕享出任新執行長 打造亞洲細胞 CDMO 中心

細胞治療CDMO大廠樂迦再生（6891）18日宣布，現任醫療長張裕享將升任執行長，同時兼任醫療長一職。張裕享是醫師科學家（MD,PHD），曾赴美跟隨CD19 CAR-T序列發明人康帕納（Dario Campana）教授進行博士後研究，嫻熟細胞治療基礎研發及CAR-T 製程，且擁有NKG2D CAR專利。CAR-T為新一代癌症療法，也已經納入健保給付。

樂迦再生表示，董事會期望張裕享就任執行長後，可望在政府制訂完備的再生醫療相關法規後，進一步推動樂迦在CAR-T製劑的CDMO業務，並發揮專長，整合產研部門，引進國際先進技術，加速推動發展腳步，帶領樂迦進入下一個里程碑。

張裕享為亞洲少數具有「Bench to Bed」再生醫療產品開發經驗的執行長。他過去曾是高雄榮總、臺灣大學台成細胞治療中心主治醫師，具有二十多年腫瘤治療臨床經驗。張裕享不僅是血液腫瘤疾病、血液幹細胞移植、細胞免疫治療專家，於2022年6月加入樂迦擔任醫療長後，更於2023年成功完成CAR-T細胞生產試製，奠基台灣細胞治療重要里程碑。

樂迦再生公司表示，張裕享亦仍未放棄醫療志業，目前仍擔任馬偕紀念醫院顧問醫師與臺中榮民總醫院特約醫師，除此之外，也擔任臺北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授，培育國內再生醫療人才，公務繁忙之餘，也參與國家型細胞治療計畫之審查工作。

由於張裕享為國內少數掌握CAR-T從基礎研究到細胞製程經驗的專家，樂迦期待他接任執行長後，可望帶領樂迦實現CAR-T 細胞療法廣闊的應用前景。他2009年赴美跟隨康帕納教授進行博士後研究，康帕納教授的CAR-T細胞序列專利已授權諾華（Novartis）、必治妥施貴寶（BMS）等醫藥大廠，應用於美國FDA核准上市的CAR-T藥物，治療血癌和惡性淋巴瘤。樂迦目前也正與康帕納教授合作，把國際CAR-T研究能量引進台灣。此外，張執行長發明的NKG2D CAR專利，也已授權給於美國納斯達克掛牌的Nkarta公司，用於治療血癌。

樂迦位於汐止的先導工廠，是全臺第一間也是目前唯一取得PIC/S GMP的細胞工廠。目前細胞治療大規模生產仍有其難度，因此在竹北興建中的6,000坪工廠將全面導入數位化、智慧化與自動化製程，協助樂迦團隊製程優化並大幅降低成本、提高生產效率，利用規模經濟與數位科技之優勢，進而降低細胞產品的價格。待完工後，樂迦將成為亞洲最具規模，可大量製造且品質與國際PIC/S GMP規範接軌的CDMO細胞製造工廠。

張裕享表示，除了CAR-T和iPSC細胞製備，樂迦同時擁有CD34+、DC、MSC、ADSC等各式細胞生產技術。此外，樂迦也成功開發以人體細胞為來源的iPSC外泌體，成功取得國際INCI認證，吸引多方關注，可望進軍國際市場。

樂迦更與日商合作開發細胞放大製程技術，結合台灣優秀的臨床醫療資源，具備最好的競爭條件。張裕祥強調，日後將致力於推動樂迦再生的創新研發，加速CAR-T細胞療法在台灣的商業化，以國際視野進軍全球再生醫療供應鏈。樂迦再生董事會也期待張裕享能帶領公司持續成長，透過製程優化與客製化服務，推進研發生產與臨床進程，加速完成再生醫療造福人群的使命。