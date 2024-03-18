IDC：2023年亞太區 PC 市場衰退16.1%

根據 IDC（國際數據資訊）最新「全球個人運算裝置季度追蹤報告」研究顯示，亞太地區（包括日本和中國大陸）的傳統 PC 市場（桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）2023 年出貨量衰退 16.1%，至 9,740 萬台。由於需求疲軟和經濟復甦緩慢，預計2024年出貨量不會大幅反彈。

IDC 亞太區資深市場分析師 Matthew Ong 表示：「2023 年，由於家用和商用領域對個人運算裝置的整體需求持續下降，亞太地區各季度的出貨量均較去年同期下降。 鑑於在 COVID-19 疫情期間大部分需求已經得到滿足，且總體經濟持續充滿挑戰，因此採購疲軟。 在今年上半年，市場參與者面臨高庫存水平，不得不限制出貨以避免通路庫存過剩」。

家用 PC 市場衰退17.4%至4,850萬台。 桌上型電腦出貨量年減 22.0%，家用筆記型電腦出貨量較去年同期下降 15.8%。 通貨膨脹和利率上升導致購買力疲軟，而消費者支出重點的轉變進一步影響了需求。

商用 PC 市場則衰退14.8%至4,880萬台。 民營企業對 IT 支出持謹慎態度，在不利的總體經濟條件下不得不減少訂單或延後 PC 換機。 由於疫情驅動的需求放緩，導致專案減少，公部門的出貨量也低於近年水準。

2024 年，亞太地區傳統 PC 出貨量預計僅成長 0.4%，出貨量預計為 9,780 萬台。 預計 PC 市場在 2024 年上半年將保持疲軟，然後在下半年出現一些成長，尤其是在中國大陸和日本市場。 前者是由於預期的經濟復甦將刺激 PC 購買量，而後者的購買量被預期將回升則是因為在2019 年Windows 7 終止支援前當時所購買的裝置，今年將有一波換機需求。

IDC 亞太區資深研究經理 Maciek Gornicki 表示：「雖然 2024 年預計仍然將是 PC 產業充滿挑戰的一年，但隨著消費者和企業開始更新在 COVID-19 疫情期間購買的個人裝置，人工智慧 (AI) 等新技術以及消費者需求的預期反彈和商用更新的增加，預計2025年將有 7.9% 的成長。」Maciek Gornicki 總結：「雖然人工智慧 PC 概念為市場帶來了很多熱議和興奮的情緒，但在經濟不確定性的情況下，企業和終端用戶可能會逐步更換他們的設備；在未來幾年內，支援人工智慧的 PC 在未來幾年內將慢慢取代現有的裝置。 因此，市場可能會出現相當溫和的成長，這主要是由即將到來的商用更新、教育專案以及家用需求回升的推動」。